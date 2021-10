Exekuce a rozprodávání obecního majetku. Obec Domašov nad Bystřicí, kdysi nejzadluženější vesnice Olomoucka, zažívala drsné časy, když soud rozhodl, že musí zaplatit astronomických 56 milionů korun kvůli kontroverznímu ručení na půjčku místní stáčírně minerálek. Pomohl kraj a stát. Zatěžující kouli u nohy však musela táhnout ještě roky. Letos v prosinci se jí konečně zbaví.

Domašov nad Bystřicí, říjen 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Do bezvýchodné situace se dostala obec poté, co se její bývalé vedení v polovině devadesátých let zaručilo místní stáčírně minerálky Salicia za úvěr ve výši 35 milionů korun. Firma vzápětí zkrachovala. Obec nato prohrála soud o 56 milionů korun a musela platit. Naskakujícími úroky se dluh zvyšoval.