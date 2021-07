Opodál právě vykvétá také letničkový záhon, který hýří všemi barvami a láká hmyz.

"Je to moc krásné, nádhera. Akorát tady vídávám, jak si někteří nějaké ty květiny bez skrupulí utrhnou … asi je to odraz dnešní doby, když je to pro všechny, tak proč bych si nevzal. Kdyby to ale udělal každý, je po záhonu. Naštěstí tady těch lilií pořád dost zbývá," usmál se Olomoučan, který v parčíku pravidelně venčí psa.

Vonné květy lilií a několika desítek druhů atraktivních denivek jsou nyní k vidění také v olomoucké botanické zahradě.