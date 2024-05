„Ten bude odstraněn, protože jeho technický stav není dobrý - podle posudku statika by rekonstrukce znamenala v podstatě stavbu nového objektu,“ vysvětlil starosta.

Demolice rozměrného objektu bude probíhat až v zimních měsících, pravděpodobně v lednu 2025. Práce na první etapě jsou podle smlouvy naplánovány na 18 měsíců.

„Sokolovna projde kompletní rekonstrukcí při obnově historických prvků. Zachován bude základní korpus postavený před 100 lety, přístavby, které přibyly v průběhu let a nejsou příliš kvalitní, se budou odbourávat a tyto části se postaví znovu,“ přiblížil starosta nutnou obnovu kulturního, společenského a sportovního stánku třítisícové obce.

Zastupitelé chválili zpracování projektu na nový „dům služeb“, který vyroste na vzniklém prostranství v části směrem ke kostelu, kde bude navazovat na poslední dům v řadě.

„Zde by mohlo vzniknout i menší bistro,“ podotkl starosta.

Financování první etapy má obec zajištěno. S investicí Dolany dlouhodobě počítaly a šetřily na ni z vlastních zdrojů.

„Akce se nám však prodražila. Před covidem, který vše oddálil, byly ceny jinde,“ poukázal Pečinka.

Vysoutěžená cena nakonec činí necelých 122 milionů korun, bez DPH. Obec se obrátila s žádostí o dotaci na Národní sportovní agenturu a dalších až 15 milionů korun by ráda získala v rámci programu energetických úspor.

Zastupitelé již odsouhlasili pořízení projektové dokumentace na provedení stavby druhé etapy, která zahrnuje vybudování komunitního centra v objektu haly, sousedící se sokolovnou, a parkovacích míst ve dvoře.

Komunitní centrum poskytne zázemí knihovně, místním spolkům nebo třeba výstavám.

Pokud Dolany získají dotace na první etapu, je podle starosty reálné v roce 2026 pokračovat realizací druhé etapy. Předběžný odhad v případě komunitního centra a parkovacích kapacit činí 70 milionů korun.

„Z haly by byl zachován pouze skelet. Také v případě tohoto brownfieldu se pokusíme získat dotace. Opět by se akce rozložila na dva roky,“ nastínil starosta.

Ambiciózní záměr v poslední etapě počítá s proměnou celého areálu likérky. Získal by nové využití k bydlení, zázemí pro služby, kanceláře a řemesla.

V areálu by mohla zůstat stát část někdejšího pivovaru. Zachovány by měly být také sklepy, kde zrály slavné destiláty.

„Celá oblast v centru obce nebude uzavřená, jak ji známe nyní, ale prostupná, to je zásadní. Komunikační propojení areálu bude důležité. Počítá se zde se zelení, areál nechceme úplně zastavět, ale vytvořit příjemné prostředí pro život obce,“ uzavřel starosta Dolan s tím, že o realizaci poslední etapy již bude rozhodovat nové zastupitelstvo obce.

Likérka Dolany

Bývalá likérka v DolanechZdroj: Deník/Daniela Tauberová

Bývalou likérku v Dolanech koupila obce v roce 2014 v dražbě. Zaplatila 13,6 milionu korun. Haly v areálu v současné době pronajímá obec jako skladovací prostory.

„Byla to investice do budoucnosti. Nechtěli jsme, aby areál získal někdo, kdo by měl s touto klíčovou lokalitou úmysly v rozporu s představami obce,“ připomněl starosta Dolan Rudolf Pečinka.

Likérka Dolany patřila olomouckému Seliku a spadala pod skupinu Milo Holding. Společnost v roce 2003 skončila v konkurzu. Ještě před tím prodala výrobu slavné whisky a dalších regionálních lihovin. Jediná tuzemská whisky Gold Cock však nezmizela. Destilát začala nabízet společnost Rudolf Jelínek z Vizovic, která získala ochrannou známku i cennou recepturu.