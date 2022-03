„Sestra Táňa nám pomohla. Pracuje v Dolanech ve skladu. Jsme čtyři sourozenci: tři sestry a bratr. Přijelo nás s dětmi dohromady osm. Bratr zůstal na Ukrajině, můj manžel taky…,“ odmlčí se paní Světlana, matka Nastěnky. Do očí se jí derou slzy, o muže má strach.

Slzy i nesmírná statečnost

„Dcera se drží. Pláče, když pomyslí na to, jak moc chtěla, aby byl u porodu tatínek chlapečka,“ popisuje situaci budoucí maminky.

Nastěnka studuje v Charkově obor mezinárodní turismus, stejně jako její partner. „Vzít se už nestihli. Jet s námi nemohl,“ krčí rameny paní Světlana.

Rodit chce Nastěnka ve Šternberku. V tamní porodnici už absolvovala vyšetření. Termín má 6. dubna.

„Nabízela jsem, že pojedu s ní, až to přijde. Nejprve, že ano, ale nakonec nechce, že to zvládne sama. Je statečná. Všechno ji bolí, už by to chtěla mít za sebou,“ chválí matka starší dceru, která v posledních dnech více odpočívá.

Chlapeček dostane jméno Amir. „Jako mír,“ vysvětluje volbu křestního jména budoucí babička.

Neplač Oluško... V Oskavě našli azyl i sirotci s pěstounkou, synové šli bojovat

Pro miminko je vše připravené

Na příchod miminka je v Pohořanech všechno připravené. „Máme kočárek, postýlku, vaničku, oblečení,“ vyjmenovává Andrea Hnilicová, která se stará o turistickou ubytovnu.

Když obec vyhlásila, jestli by někdo neměl k dispozici dětský kočárek, přišlo podle starosty Dolan Rudolfa Pečinky osm nabídek.

„Vyhrál ten můj,“ usmívá se Andrea Hnilicová. „Ale bude potřeba další. Máme na Pohořanech ještě jednu budoucí maminku, která je v šestém měsíci,“ poukazuje správcová.

V ubytovně našlo náhradní bydlení 30 válečných uprchlíků z Ukrajiny. Nejmladší dívenka bude mít tři roky a nejstarší seniorka letos oslaví 79 let.

V bezpečí v Dolanech

Celkem je v Dolanech již 88 běženců. Lidé z Charkova, Záporoží či Kyjeva. Zázemí našli i na faře a v ubytovnách soukromníků. Do bezpečí je dostali příbuzní, kteří tady žijí a pracují. Pomohli jim jejich zaměstnavatelé.

„Jeden podnikatel ubytoval rodinu svého zaměstnance na chatě na Pohořanech,“ líčí solidaritu starosta Dolan Rudolf Pečinka.

Příběhy běženců prchajících před válkou jsou všechny podobně dramatické. Když se po dlouhé cestě rozpovídají, lidé se neubrání slzám.

„Tři holky, je jim kolem dvaceti let, naložily osmdesátiletou babičku, dva psy a vyrazily….,“ popisuje úprk zoufalých Ukrajinců starosta Dolan.

Kyjevanka Marina s dcerkou: Lidé v Olomouci nás přijali s otevřeným srdcem

Ženy podle něj chtějí pracovat a sotva se rozkoukaly, hledaly možnosti, kde by si mohly vydělat nějakou korunu. A nemyslely jen na hrůzy války. Některé už práci našly. „Na hotelu ve Vésce, na golfu,“ vyjmenovává Rudolf Pečínka.

Do práce už začala chodit i paní Světlana. V úterý první den uklízela listí a popadané větve v areálu golfového hřiště ve Vésce.

„Neumím moc česky, ale když se na mě mluví pomalu, trochu rozumím. Ukazují mi, co mám dělat a já se snažím,“ dělí se o první zkušenosti.

Děti chodí do školy na faře

Ukrajinské děti už společně docházejí do školy, která v podobě dětské skupiny funguje na faře v Dolanech.

„Jezdí ráno autobusem. Jsou šikovné,“ chválí školáky správcová ubytovny v Pohořanech, která jak sama říká, našla v běžencích z Ukrajiny druhou velkou rodinu.

Mladší sestra Nastěnky, třináctiletá Soňa, si netradiční školu na faře pochvaluje. „Učím se česky. Už umím několik vět,“ předvádí krkolomnou češtinou první úspěchy. „Líbí se mi ve škole,“ dodává sympatická dívčina.

Olena se stará o uprchlé krajany: Jsem stále v úžasu, jak Olomoučané pomáhají

Na Ukrajinu se chtějí vrátit

Uprchlíci v Pohořanech denně sledují vývoj situace v rodné zemi prostřednictvím internetu a jsou ve spojení s blízkými, kteří zůstali na Ukrajině. Že by se tam nevrátili, o tom neuvažují.

„Tady je nám dobře. Jste moc hodní lidé. Ale tam je náš domov, kde bude hodně práce,“ prohlašuje přesvědčivě paní Světlana.

Do Dolan podle starosty obce ještě další běženci dorazí. Už nyní je v přepočtu na počet obyvatel procento běženců v obci jedno z nejvyšších v Olomouckém kraji. Strop je podle vedení samosprávy stovka válečných uprchlíků.

„Nechceme nikoho ubytovávat v tělocvičně. Prostory nejsou vhodné, čeká je rekonstrukce,“ vysvětluje Rudolf Pečínka.

Na Tererce nocovaly už dvě stovky uprchlíků. V centru se i pere, jí a učí děti

Zastupitelé Dolan v tomto týdnu schválili finanční příspěvek šternberské charitě, která zajišťuje pomoc uprchlíkům.

„Solidarita s uprchlíky je nyní velká, ale pomoc bude potřeba ještě dlouho. Tito lidé sem nešli za lepším, mnozí si na Ukrajině nežili vůbec špatně. Utekli z domova, aby si zachránili holý život. Na to bychom neměli v příštích dnech zapomínat,“ poukazuje starosta Dolan.