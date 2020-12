K bezplatnému odběru se kantoři musejí registrovat v některém z antigenních odběrových center. V Olomouci například ve Fakultní nemocnici Olomouc. Zájem učitelů o vyšetření? Ten si ředitelé škol netroufli předem odhadovat.

„Je to na dobrovolnosti. Nezjišťoval jsem, zda někdo požádá o preventivní antigenní test, nebo ne. Všichni o tom vědí,“ reagoval například ředitel olomoucké ZŠ Mozartova Zbyněk Kundrum.

Nepřímo k tomu však všechny učitele vybídl.

„Aby rodiče měli jistotu, že to nejcennější, co mají, dávají do bezpečného prostředí. Při dnešní epidemiologické situaci nestačí, aby byl kantor erudovaný, ale aby byl také zdravý,“ sdělil ředitel školy.

„Vztah mezi učitelem a dítětem ve škole není bezkontaktní, učitel podá žákovi křídu, vezme si sešit,“ podotkl.

Na zájem a hlavně výsledky dobrovolného testování učitelů jsou zvědaví epidemiologové.

„Uvidíme, co ukáže testování učitelů. S výkyvy v závislosti na počtu provedených odběrů je samozřejmě třeba počítat,“ uvedla krajská epidemioložka Růžena Haliřová.

Fakultka s tím počítá

Učitelé mají chodit na stěr z nosohltanu na odběrná místa ze sítě antigenních odběrových center. V Olomouci je to například Fakultní nemocnice Olomouc.

S testováním pedagogických pracovníků již nemocnice počítá v rezervačním systému. Do konce týdne je v něm dostatek volné kapacity.

„Pedagogové se musí prokázat potvrzením od zaměstnavatele. Na výsledek testu je potřeba vyčkat na místě cca 30 minut, a to pro případ, že by interpretace antigenního testu vyžadovala ještě provedení vyšetření PCR,“ informoval mluvčí fakultní nemocnice Adam Fritscher.

Dobrovolné testování kantorů spustilo Ministerstvo zdravotnictví jako pilotní projekt k plošnému testování, které má být od 18. prosince nabídnuto všem občanům.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by se mohlo testování učitelů týkat asi 200 tisíc lidí a přijde maximálně na 70 milionů korun.

Česko je v současnosti ve 3. stupni protiepidemických opatření, do kterého školy přejdou od pondělí 7. prosince.

Na středních školách a vyšších odborných školách bude platit střídavá prezenční výuka po týdnech. Do škol se budou moci vrátit i studenti prvních ročníků vysokých škol, pokud jich ve skupině nebude více než 20.