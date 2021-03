Do mateřské školy v Luběnicích chodí pětadvacet dětí, z toho přibližně třetinu rodiče denně vozí z jiných vesnic. Například ze Slatinic, Slatinek, Drahanovic, Náměště na Hané, Lutína a místní části Třebčín, Luké a dokonce i z Olomouce nebo Prostějova.

„Nevybírají si nás jen proto, že to mají po cestě do práce, ale díky našemu vzdělávacímu programu s prvky Montessori pedagogiky, individuálnímu přístupu k dětem a akcím, které v průběhu celého roku pořádáme. Zapojujeme do nich místní občany, dohromady tvoříme komunitu lidí, kteří spolu rádi tráví čas. S kolegyní Irenou Mrtvou pořád něco nového vymýšlíme a vytváříme, jsme tým nadšenců, kteří svou práci dělají naplno a srdcem,“ vysvětlila ředitelka Radomíra Tylichová.

V luběnické mateřince, i když jde o státní mateřskou školu, se neplatí žádné školné. Financuje ji obec, kraj a sponzoři a rodiče se do jejího chodu zapojují podle svých možností. Peníze na provoz získává také z různých grantů a projektů.

„Maminky umějí ledacos ušít, tatínkové zase vyrobit. Každoročně pořádáme jarmark, kde svoje výrobky rodiče společně s dětmi prodávají a výtěžek školce věnují na pořízení pomůcek a vybavení. Děti u nás hodně ´pracují´ rukama, jsou moc šikovné. Jednou za měsíc pečeme moučník, takže umí nakrájet ovoce, rozválet a naplnit těsto. Dokáží si připravit svačinku a používat kuchyňské nástroje. Máme tady rovněž děti s poruchou autistického spektra, proto se také v tomto směru neustále vzděláváme, včetně asistentek pedagoga,“ popsala Radomíra Tylichová.

S Montessori pedagogikou má více než dvacet let zkušeností a zastává názor, že malé děti by neměly trávit volný čas u tabletů či mobilních telefonů. Když jí před lety bývalý starosta Jaroslav Matiáš nabídl, že obec školce pořídí interaktivní tabuli, upřednostnila raději možnost založit školní zahradu.

„Zahrádku máme velkou jako dlaň, děti jsou tam moc rády. Vysadili jsme keře a rostliny, které na vesnici patří. Například angrešt nebo rybíz některé z nich vidí poprvé, dnes už to z domova neznají. Každé jaro si zasadí vlastní brambory. Na podzim je sklidí a společně si na nich pochutnají. Pěstují také bylinky, ředkvičky, mrkev, rajčátka a jahody. O všechno se starají a své výpěstky s oblibou ochutnávají,“ poznamenala ředitelka.

Luběnická mateřinka každý týden vydává pro rodiče zpravodaj, kromě jarmarku pořádá také sběr papíru nebo akci dýňohraní. Při prvním dýňohraní se přišlo podívat deset lidí, naposledy jich bylo už 150. Obec vždy zajistí dýně pro zájemce o dlabání a vyřezávání.

„S kolegyněmi uvaříme patnáct litrů dýňové polévky, rodiče připraví několik druhů dýňových moučníků. Všichni se baví, ochutnávají, nic se neplatí. V létě, když je školka zavřená, ještě pořádáme tábor ´Netábor´ pro naše absolventy, ti nejstarší už mají třináct roků. Slíbili jsme si, že se také letos na táboře všichni sejdeme, už se na to moc těšíme,“ dodala Radomíra Tylichová.