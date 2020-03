Do odběrů se zapojila i vojenská nemocnice, zatím vyslala jednu posádku

V Olomouckém kraji byly do nedělního rána provedeny odběry biologického materiálu kvůli podezření na koronavirovou infekci u 103 osob. Za 24 hodin počet narostl o 17 osob, a to vzhledem ke kapacitám odběrových míst a laboratoří. Ty jsou posíleny. Od soboty testuje vzorky Fakultní nemocnice Olomouc a brzy přibude laboratoř v Prostějově. Do mobilní odběrové služby byla na Olomoucku zapojena Vojenská nemocnice Olomouc.

Testovací sada na koronavir (Covid-19). Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot