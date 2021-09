„Snímek zobrazuje pět žen a pět osudů, které se proplétají a vytvářejí pestrou mozaiku současné společnosti v Zemi Davidově. V ní patří přímořské město Haifa mezi poslední místa, kde spolu ještě v poklidu žijí Palestinci a Izraelci, ženy a muži, lidé s odlišnou sexualitou,“ zvala do Metropolu programová vedoucí.

„Velmi nás těší, že se nám podařilo domluvit termín Febiofestu ještě v září. Snímek Ztraceni v ráji tak uvedeme ve světové premiéře,“ lákala na film Denisa Wasiewiczová, programová vedoucí kina. Do běžné kinodistribuce se film dostane až v listopadu.

Do kina Metropol se vrací Febiofest. Olomoucké ozvěny letošního 28. ročníku mezinárodního filmového festivalu potěší diváky v úterý 21. září, kdy kino promítne tři snímky napříč žánry. Film Ztraceni v ráji uvede ve světové premiéře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.