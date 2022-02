Mladý pár se do Jeseníků vydal v neděli 30. ledna. V plánu měli túru z Ovčárny po hlavním hřebeni na Dlouhé stráně.

V odpoledních hodinách dostala stanice Horské služby na Ovčárně od dispečinku Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje hlášení o muži a ženě, kteří jsou silně podchlazeni na nedalekém hřebeni a potřebují pomoc.

„Dispečink zdravotnické záchranné služby nezná danou lokalitu tak detailně, aby dokázal přesně určit polohu, proto jsme dostali telefonní číslo přímo na pána. Ten mi dal informaci, kde přibližně jsou. Z hřebenovky odbočili směrem na Dlouhé stráně přes Františkovu myslivnu,“ popsal situaci mladého páru Ondřej Šimko, zasahující člen Horské služby Jeseníky.

Horský záchranář turisty vyzval, ať se zkusí dostat zpátky na hřeben. Mladá žena však už byla natolik vysílena podchlazením, že nebyla schopna pohybu.

V případu utonulé školačky z Vápenné policie obvinila dva lidi

„Vyrazili jsme tedy na terénní čtyřkolce k nim. Zároveň jsme zapojili i naše kolegy z Karlova a z Červenohorského sedla. Nakonec se podařilo i získat přesnou polohu hledaných přes telefon. Stejně jsme ale museli jít sněhem asi dvě sta metrů od místa, kde jsme nechali naší techniku,“ přiblížil akci Ondřej Šimko.

Podcenili snad vše, hlavně oblečení

Když záchranáři dorazili k mladému páru, bylo hned jasné, co je špatně. Oba dotyční byli naprosto nedostatečně oblečení.

„Muž se třásl zimou, měl pouze legíny, přes ně kraťasy, větrovku a na nohou měl tenisky a sněžnice. Neměl ani rukavice. Podobně na tom byla jeho družka, která ležela na zemi zabalená v izolační alu-fólii, kterou dostali od kolemjdoucích skialpinistů, kteří poté pomáhali se zásahem,“ uvedl Ondřej Šimko.

Záchranáři horské služby ihned oblékli dotyčné do teplých bund, ženu zabalili ještě do dalších fólií a do hypotermického vaku. Pak následoval transport ke čtyřkolkám a po delší cestě předání zdravotníkům záchranné služby.

„Podcenili snad vše. Především zásady bezpečného pohybu v horách, neměli aplikaci Záchranka v mobilech, neseznámili se s aktuálními výstrahami. Tím nejdůležitější však byl fakt, že byli naprosto nedostatečně oblečeni, obuti a vybaveni,“ připomněl nutnost dbát o vlastní bezpečnost Vítězslav Kaller, náčelník Horské služby Jeseníky.