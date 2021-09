Nahlédnout bude možné například do kaple rekonstruovaného Jihoslovanského mauzolea, na střechu Hotelového domu nebo na nádvoří Městských kasáren v ulici U Stadionu.

V neděli od 14 do 18 hodin je na programu historické odpoledne věnované olomouckým Přemyslovcům. Uskuteční se na Václavském náměstí, kde se lidé budou moci seznámit s dobovými kostýmy, zbraněmi, řemesly a se středověkou kuchyní, kterou bude možné ochutnat.

V sobotu od 11 hodin bude na Horním náměstí probíhat Pohádkový svět divadla Tramtarie a v pátek i sobotu je na stejném místě připravena akce Oživ centrum III. Festival designu, jídla a zábavy bude do gastrozóny lákat na novou olomouckou gastronomickou hvězdu – Romana Pauluse.

„Když jsme přemýšleli nad tím, jaký titul uvést letos, uvědomili jsme si, s čím se naše společnost musela potýkat a vyrovnat za poslední rok. Současně jsme chtěli dát divákům na vědomí, že jsme zpátky a znovu pro ně otevíráme divadlo. Shodli jsme se na tom, že letošní představení by mělo důstojně uctít památku obětí covidu a přinést divákům duchovní katarzi. Současně bychom si přáli, aby výjimečný projekt Sloup světla byl symbolickou tečkou za koncem pandemie,“ vysvětlil ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Tradičními Dny evropského dědictví (DED) oživá od pondělí 6. až do neděle 12. září Olomouc. Bohatý program vyvrcholí o víkendu pátečním velkolepým představením na Horním náměstí, sobotními koncerty a zábavou v centru a tradičně otevřením záplavy památek, muzeí a atrakcí po celém městě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.