Srdcem akce, která trvá od 6. do 12. září, se již tradičně stalo prostranství v historickém centru Olomouce. Například v sobotu 11. září se na Horním náměstí vystřídalo několik hudebních interpretů, vedlejší pódium zase patřilo Divadlu Tramtarie. Jeho členové připravili také malování na obličej a další lákadla pro nejmenší.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.