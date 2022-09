DED zaplnily centrum Olomouc. Táhla zábava, dobroty, otevřené paláce i dvorky

Nejen tradiční prohlídky kostelů, muzeí, galerií nebo některých institucí nabídly letošní Dny evropského dědictví (DED) v Olomouci. Do centra hanácké metropole se vypravily davy lidí i za bohatým kulturním programem, který od pátku do neděle oživil Horní a Dolní náměstí, ale vdechl život i do Ostružnické nebo Ztracené ulice.

Dny evropského dědictví v cebtru Olomouce, sobota 10. září 2022 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová