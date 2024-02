Dnes je den vzácných onemocnění. Patří mezi ně i mukopolysacharidóza

Naše dítě má mukopolysacharidózu. To bude asi něco s cukrem! Takže dieta na celý život by to mohla opravit, že? Nejednoho z rodičů při sdělení diagnózy napadlo, že toto onemocnění bude podobné cukrovce. Jenže situace je složitější. Mukopolysacharidóza (MPS) je nemoc vážná a vzácná. Stejně jako tisíce dalších.

Dobrý anděl ulehčil život dívce, která trpí mukopolysacharidózou, i její rodině. Ilustrační foto | Foto: Archiv nadace Dobrý anděl