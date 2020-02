Obec sice ve sporu s Německým řádem, přesněji Československou provincií Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské, což je jeho ženská větev, uspěla, ale rozsudek Okresního soudu v Olomouci z prosince minulého roku není pravomocný.

„Mohu potvrdit, že bylo podáno odvolání,“ sdělila regionálnímu Deníku soudkyně Jitka Rollerová, která Německému řádu žalobu před Vánocemi zamítla.

Německý řád zpochybňuje vlastnictví obce a argumentuje tím, že podklady týkající se konfiskace majetku se vztahovaly výhradně na mužskou linii Německého řádu, ne na jeho ženskou větev.

Soud ovšem označil takové tvrzení za účelové. Podle něj nelze oddělovat mužskou a ženskou větev, protože majetek byl společný pro celý řád.

Majetek byl zkonfiskován a Německý řád, jeho ženská větev, řádně neuplatnila nárok podle zákona č.128 z roku 1946 o neplatnosti některých majetkoprávních jednání spáchaných v době nesvobody.

Nemohlo proto dojít k obnovení vlastnictví, přesněji navrácení majetku, ani k majetkové křivdě spáchané komunistickým režimem, jak argumentoval zástupce řádu u soudu prvního stupně.

Spor je pro malou obec zátěž

Pro Dlouhou Loučku přinesl prosincový verdikt okresního soudu velkou úlevu. Jedná se o malou obec, kterou soudní tahanice značně zatěžují.

Zprávu, že Německý řád se proti rozsudku odvolal ke krajskému soudu, proto provázelo skřípění zubů.

„Byli jsme překvapeni už tím, že žaloba o určení vlastnictví byla vůbec na obec podána. Církve dostaly za tento majetek finanční náhradu,“ reagoval starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček.

„Museli jsme si najmout advokátní kancelář, protože tak malá obec právníka nemá, a spor nás stojí desítky tisíc korun,“ popisoval.

Jak by probíhala výuka?

V obci si vůbec nedokáží představit, že by přišli o budovu, do níž je soustředěn druhý stupeň základní školy.

„Jak by pak probíhala výuka? První stupeň by byl náš, druhý by probíhal ve spolupráci s církví,“ zamýšlel se starosta Koláček.

„A co vyrovnání? Do objektu jsme investovali mezi 20 a 30 miliony korun,“ kroutil hlavou starosta, který věří, že i odvolací soud žalobu zamítne.

Německému řádu podle vikáře velmistra Metoděje Hofmana nejde na prvním místě o objekt, ale o základní vzdělávání.

„Nabízíme, že bychom vstoupili do vedení základní školy, v podstatě jako zřizovatelé školy,“ sdělil již dříve Deníku. „Všichni víme, že školy jsou pro obce zátěží a my navrhujeme spolupráci,“ dodal.