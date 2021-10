„Dva týdny před premiérou jsme museli zkoušky zrušit a nové představení odložit na neurčito. Že to bude na tak dlouhou dobu, to tehdy nikdo nečekal. Po roční pauze se nám všem po pravidelných zkouškách a setkáních už stýskalo, jsme za ty roky dobrá parta a chyběli jsme si. Hrají s námi třicátníci, střední generace i senioři. Já jsem s divadlem začínal jako dítě v dramatickém kroužku, zdejší ochotníky kdysi vedl dědeček mé ženy,“ popsal Jan Machalka.

„Naše divadlo má v obci velkou podporu, kromě příspěvku na činnost nám fandí i místní. Například jeden z podnikatelů nám pravidelně zapůjčuje dodávku, kterou jezdíme na představení mimo Bukovany. Postupně se nám také podařilo našetřit na vlastní techniku a potřebné vybavení. Pomáháme na vesnici se vším, co je zrovna potřeba a každé jaro se účastníme velkého úklidu obce,“ popsal vedoucí ochotnického divadla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.