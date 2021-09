„Na základě dostupných informací jsme se propočítávali k realistickému datu sedmdesátiprocentní proočkovanosti populace a vycházelo nám, že se k téhle metě můžeme dostat na přelomu září a října. To, že jsou dnes čísla výrazně nižší, nás samozřejmě mrzí, přesto však věříme, že na konci září spustíme předprodej a Residenztheater i Berliner Ensemble v říjnu do Olomouce přijedou,“ komentoval aktuální situaci ředitel přehlídky Petr Nerušil.

Diváky určitě zaujme také strhující kreace Suzanne Wolff ve tilmu Styx, zájezd do HaDivadla, koncert berlínských KUF nebo špičkové taneční produkce Medúza a Jáma lvová.

První z představení, Tři mušketýři v podání mnichovského Residenztheater se uskuteční 10. října. Hned 18. října je na programu Berliner Ensemble s produkcí Žena, která narážela do dveří, kde se představí výrazná protagonistka německé činoherní scény Bettina Hoppe.

„V netradičním termínu na ně čeká výběr činoherních, tanečních a performativních produkcí z české i středoevropské scény. Do Olomouce exkluzivně dorazí dvě výrazné produkce současného německého divadla,“ pozvala za pořadatele Bára Čermák.

Návštěvníci oblíbeného festivalu Divadelní Flora se tentokrát mají na co těšit.

Po dvouleté covidové pauze se do Olomouce vrací tradiční festival Divadelní Flora. Čtyřiadvacátý ročník má aktuální motto Krásný nový svět a probíhat bude od 10. října do 12. prosince.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.