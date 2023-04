Jeden z nejvýznamnějších českých festivalů, Divadelní Flora Olomouc, odstartuje už za měsíc. Pořadatelé tentokrát nabídnou více než šedesát zajímavých akcí, od činoherních, tanečních a operních inscenací přes performance až po divadelní instalace.

Hate Me, Tender. Teresa Vittucci | Foto: yushiko kusano

Předprodej vstupenek na největší přehlídku živého umění v Olomouckém kraji začíná v úterý 11. dubna a návštěvníci se rozhodně mají na co těšit.

„Flora se nikdy nechlubila tím, že prezentuje to nejlepší z českého nebo evropského divadla. Jsme tematickou akcí, mapující aktuální inscenační trendy, jejíž program každoročně zásadně formuje konkrétní leitmotiv. Letošní motto, Jinakost, zastřeší tvorbu svébytných osobností středoevropského divadelního prostoru, která s ním komunikuje, akcentuje je a nahlíží i prověřuje z různých perspektiv,“ uvedla mluvčí festivalu Daniela Hekelová.

Plakát k Divadelní Floře 2023Zdroj: Divadelní Flora

Letošní ročník má být oslavou jinakosti.

„Aby široké veřejnosti ukázal stylově a esteticky různorodou tvář současného divadla, jež se vyjadřuje k důležitým společenským i specificky uměleckým fenoménům. A nad nimi chceme, ostatně jako každý rok, vést besedy s inspirativními hosty,“ popsala ambice pořadatelů Daniela Hekelová.

Festival letos dává ještě větší prostor ženám. Představí osobité autorky, režisérky, choreografky a interpretky z České republiky, Německa, Švýcarska, Rakouska, Maďarska a Slovenska.

Ozdobí jej například výjimečná persona evropské taneční a performativní scény, průkopnice takzvaného nahého tance a „vizionářka těla“ Doris Uhlich. Publiku se odhalí ve spolupráci s Borisem Kopeinigem v obrazově podmanivé performanci Tank.

Z Curychu dorazí její rakouská krajanka Teresa Vittucci, častá spolupracovnice hvězdy loňské Divadelní Flory – Michaela Turinského.

TANK. Doris Ulrich.Zdroj: Katja Ilner

Program v S-klubu otevře atypická experimentální produkce ikony maďarského tance Adrienn Hód a famózních slovenských tanečnic Soni Ferienčíkové a Martiny Hajdyly Soft Spot.

Do Olomouce se během druhého festivalového víkendu sjedou obdivovatelé jedné z „nejradikálnějších“ režisérek poslední dekády Susanne Kennedy. Antičtí hrdinové se na cestě za poznáním fyzicky vydávali do delfské věštírny. Návštěvníci Flory, díky invenci německé divadelní inovátorky a multimediálních umělců Markuse Selga a Rodrika Bierstekera, vyrazí vstříc svému orákulu na dechberoucí výlet do fantaskního prostředí virtuální reality. K neopakovatelné cestě útrobami nereálného světa, nazvané I AM (VR) a výlučně určené vždy pouze jedinému divákovi, zve Flora do Arcidiecézního muzea.

Podstatná část festivalového programu se letos poprvé odehraje v kulisách největšího výstavního sálu Muzea moderního umění. Třikrát v muzejním Trojlodí zhmotní maďarská tanečnice Boglárka Börcsök a německý filmař Andreas Bolm životní peripetie a tvorbu tří zapomenutých protagonistek maďarské taneční moderny.

Figuring Age. Boglárka Börcsök . Andreas Bolm.Zdroj: Andreas Bolm

Třikrát v muzeu přivítá empatií a sluchátky vybavené diváky – na „hřišti“ své divadelní instalace The Kids Are Alright – Simone Dede Ayivi. Přední zástupkyně německé nezávislé scény nechá zaznít hlas příslušníků druhé a třetí přistěhovalecké generace, konfrontujících přání a sny rodičů a prarodičů s vlastními představami o životě v Evropě.

Na syrový a sebeironický fokus na prostředí tanečních konzervatoří a divoká devadesátá léta Baletky naváže dvojím uvedením titulu Invisible II. / Barbora Kaufmannová performerka Miřenka Čechová. Prostřednictvím drásavého dialogu s bývalou spolužačkou, která se později stala členkou baletního souboru v něm prohlubuje naléhavé téma boje proti despotickému, dogmatickému systému a ztrátě vlastní identity.

Baletky. Miřenka Čechová. Spitfire ComapnyZdroj: Vojtěch Brtnický

Potřetí za sebou uvede Flora svébytnou poetikou prosycenou tvorbu Johany Pockové. Její pohybově, vizuálně a hudebně kompaktní imprese K madoně se rzí, zabývající se otázkami spirituality a přesahy běžné lidské existence, oživí po dva večery impozantní barokní interiér kostela Panny Marie Sněžné.

Pod inscenací Existuje dojem bytí je podepsána další výrazná reprezentantka tuzemské progresivní taneční scény Tereza Lenerová, která na Floře povede pohybový workshop Tělo jako krajina.

Kompletní program orámují dva čerstvé „jevištní přepisy“ silných literárních předloh. Oba reflektují příběhy na různý způsob vztažené k nejpalčivější události současnosti – válce na Ukrajině.

Moskoviáda režiséra Dušana D. Pařízka je strhující adaptací románu ukrajinského spisovatele Jurije Andruchovyče. Fantasmagorické putování metropolí hroutící se východní říše, vykreslující panoptikální obraz Moskvy první poloviny 90. let minulého století, se na domovské podzemní scéně pražského Divadla X10 premiérově odehrálo na konci loňského roku a Floru 11. května odstartuje.

O exkluzivní festivalový epilog se v rámci olomouckého hostování postará 22. května Thalia Theater Hamburg. Inscenace s čechovovským názvem Na člověku musí být vše krásné přenesla na jeviště děj literárními cenami ověnčeného románu Sashi Marianny Salzmann. Osudy mladé novinářky Edi a její ukrajinské rodiny „na pozadí velkých dějin“ citlivě reprodukuje, ve spolupráci s renomovaným souborem, režisér Hakan Savaş Mican.

Flora se pochlubí také dvěma adaptacemi próz francouzské literární hvězdy Édouarda Louise. Sociální vyloučení, rasismus a homofobie jsou stěžejními tématy jeho děl, s nimiž se ve svých inscenacích Kdo zabil mého otce a Dějiny násilí poměřili na festivalu debutující režiséři Jakub Čermák a Tomáš Loužný.

Vykouření. Jiří Havelka a kol. Divadlo Husa na provázkuZdroj: David Konečný

Po delší době se do Olomouce vrací brněnská Husa na provázku s „očistným scénickým obřadem“ Vykouření Jiřího Havelky a pražské Divadlo v Dlouhé s „meditativní jevištní básní“ Už není třeba dělat vůbec nic dramaturgyně Kateřiny Součkové a režiséra Jana Friče.

Slovenské komorné divadlo Martin, které loni zaujalo inscenací Čechovových Tří sester, a Divadlo Komedie, jež mělo svůj profil v rámci netradičně podzimní 24DF, přivezou na Floru koprodukční projekt Iokasté. Autorská inscenace uměleckého šéfa martinského souboru Lukáše Brutovského předkládá moderní verzi klasického mýtu, v níž se „antika setkává se současností a mýtus samotný s#MeToo“.

V rámci Flory uvede olomoucké Divadlo na cucky novinku Tanec dervišů režisérky, autorky a scenáristky Barbary Herz.

Druhou premiérou Mozartova opusu La clemenza di Tito režijního tandemu Veronika Loulová a Jiří Havelka, uváděného pod názvem Titus, přispěje do hlavního festivalového programu opera Moravského divadla Olomouc. Jeho činoherní soubor pak odehraje Přelet nad kukaččím hnízdem v režii Pavla Kheka.

Přelet nad kukaččím hnízdem. Pavel Khek. Moravské divadlo OlomoucZdroj: Tereza Hrubá

Vedle divadelních akcí pro děti, představení Stand Up Down brněnského Divadla Aldente, zhruba dvou desítek veřejnosti otevřených besed a prezentací, které jsou součástí edukativního česko-slovenského programu FloraLab, nabídne festival tradičně i řadu hudebních produkcí.

Z Berlína na pódium olomouckého Jazz Tibet Clubu zamíří umělkyně, která si říká Kid Be Kid. Žánrové hranice stírající energické vystoupení – kombinující expresivní soulový zpěv a beatbox s hrou na klavír a syntezátory – bude zcela jistě patřit k osvěžujícím nedivadelním vrcholům divadelní Flory.

Již 26. ročník festivalu uvede celkem devět zahraničních produkcí.

„Rozmanitost nevnímáme jen jako osvěžující element, ale jako implicitní podmínku zdravého, empatií tmeleného fungování a vývoje každého společenství. Necháme proto zaznít hlas umělců a umělkyň, pro něž jsou různé podoby různorodosti zdrojem inspirace, nikoli fobie. Těch, co poučeně ignorují přežité konvence a demaskují společenská i divadelní klišé. Tvůrčích osobností, které svobodně, ovšem s respektem ke kulturní i názorové odlišnosti, překračují ‚inscenační mantinely‘ – směrem k potvrzení či osvobozujícímu objevení vlastní, autentické ‚jinakosti‘. Letos dáváme významný prostor především tvůrkyním, protože ženy jsou v uměleckém prostředí stále podhodnocovány,“ konstatoval ředitel festivalu Petr Nerušil.

PODROBNÝ PROGRAM Divadelní Flory 2023 ZDE