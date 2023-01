„Čekáme na statika NPÚ, abychom věděli, co s tím dál,“ uvedl ředitel VMO Jakub Ráliš.

„Sál jsme uzavřeli z důvodu bezpečnosti, protože ze stropu by mohla odpadnout omítka. Strop nespadne, tak dramatické to zase není,“ vysvětloval.

Ve hře jsou v podstatě dvě varianty: výstavní projekt, který má u návštěvníků velký ohlas, už nikdo neuvidí, protože muzeum bude muset sál vyklidit a bez odkladu připravovat rekonstrukci.

O problému se ví delší dobu

Druhým řešením, pokud by nebylo nutné bezprostředně zasáhnout, je provizorní zabezpečení sálu a pokračování výstavy plánované do srpna letošního roku.

Problém s klenbou není nový. Ví o něm vlastník objektu, kterým je Olomoucký kraj, i vedení VMO několik let. Statik se už vyjadřoval, že oprava je zapotřebí. Existuje projekt i stavební povolení.

„Uvidíme, co sdělí statik. Může souhlasit s provizorním řešením v podobě dočasného zabezpečení případného opadávání omítky. Oprava by proběhla po skončení výstavy,“ doplnil Ráliš.

Hrozí propad v příjmech

Pokud by sál svaté Kláry musel zůstat zavřený, VMO by přišlo o podstatný příjem ze vstupného, což by mělo dopady i na projekty plánované na příští rok. VMO by chyběly finance.

Projekt Dětský svět, který provádí životem dítěte v posledních 200 letech, má u návštěvníků od počátku úspěch. Expozici zatím vidělo přes tři tisíce lidí. Velkou část výstavy tvoří hračky, přičemž ty nejstarší pocházejí z 19. století. Jsou zde i interaktivní prvky, například skluzavka nebo počítačová hra.

Děti mohou díky unikátní přehlídce vidět, jak a s čím dováděli jejich rodiče. Starším návštěvníkům zase umožní, aby se přenesli do svých bezstarostných let.

Další zajímavé expozice přírody, historie i etnografie jsou v muzeu stále otevřené bez omezení.

„Například naši novou stálou expozici "Příroda - od počátku bez konce" si určitě nenechte ujít…,“ zve VMO všechny zájemce.

Bývalý klášter a kostel

Muzeum sídlí na náměstí Republiky v komplexu někdejšího kláštera klarisek s kostelem sv. Kláry. Původně gotický klášter byl barokně přestavěn v druhé polovině 18. století a je památkově chráněn. Klášter byl zrušen roku 1782 dekretem císaře Josefa II. a jeho budovy byly využívány k různým účelům. Hlavním sídlem VMO je od roku 1951.

V současné době má VMO, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj, přes 1 000 000 sbírkových předmětů a z hlediska rozsahu své sbírky se řadí mezi největší muzea v České republice.