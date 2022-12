Cílem jejich transformace je přesun dětí ze zařízení s ústavní a ochrannou výchovou do menších bytových jednotek nebo domů. Díky tomu by se měly snáz zapojit do společnosti.

„Praxe je dnes taková, že například pro jídlo si děti v domovech chodí s tácky, podobně jako ve školní jídelně. Po transformaci by si měly společně s vychovateli potraviny samy nakupovat, vařit, uklízet a dělat všechno jako v běžné domácnosti,“ popsal krajský radní pro oblast školství Aleš Jakubec.

Podobným způsobem už několik let probíhá také transformace sociálních služeb, kdy klienti například z rozlehlého areálu v Nových Zámcích na Litovelsku, nacházejí nové bydlení v rodinných domcích na různých místech Olomoucka či kraje. V případě transformace dětských domovů vzniknou menší pracovní skupiny, které budou posuzovat situaci v jednotlivých zařízeních i regionech tak, aby všechno probíhalo účelně a plynule.

Olomoucký kraj se podle Aleše Jakubce inspiroval v Pardubickém kraji, kde už taková transformace probíhá.

„Jsme na začátku, musíme zajistit organizaci projektu, financování a pracovat budeme i na hledání vhodných nemovitostí, kam by se děti mohly s vychovateli přestěhovat,“ dodal krajský radní.

Do bydlení takzvaného rodinného typu by se měla v budoucnu přesunout rovněž část dětí a dospívajících z Dětského domova Šance v Olomouci. Pro mládež, která se postupně připravuje na osamostatnění se, to bude mít řadu přínosů i díky tomu, že se naučí zvládat domácí práce a vést vlastní domácnost.

„Není to ale řešení vhodné pro úplně všechny děti. Některé tam nebudou chtít bydlet a upřednostní dětský domov. Jiné děti, takzvaně více ´zlobivější´ tam ani nebudou moci být umístěny, protože nejsou pro bydlení v malé skupince vhodné. Je proto velmi důležité posuzovat každý případ individuálně a najít pro každé dítě to nejlepší řešení,“ uvedl ředitel domova Dalibor Křepský.