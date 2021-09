Ambasadorem akce je šermíř a úspěšný účastník olympijských her v Tokiu Jakub Jurka.

Maskotem her je orel vyvedený v barvách kraje a držící vlajku České republiky. „Původně se hry měly konat už letos, kvůli koronaviru ale byly odloženy na příští rok,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast sportu Michal Zácha.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.