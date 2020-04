Vstup na hřiště má být na vlastní nebezpečí, město tam ale bude provádět dezinfekci herních prvků, sedaček i písku.

Zoologická zahrada se pro veřejnost otevře už od čtvrtka. Zatím bude přístupný venkovní areál. Návštěvníci musejí počítat s tím, že vstupenku si koupí jen přes web, protože pokladna bude nadále uzavřena. Plné vstupné pro dospělé je 140 korun, dětské přijde na stokorunu.

„Pro vstup budou sloužit dva krajní turnikety, aby lidé neprocházeli blízko sebe,“ vysvětlil ředitel zoo Radomír Habáň.

Po celém areálu bude rozmístěno deset stojanů s dezinfekcí a tabule upozorňující na hygienická opatření. Lavičky na odpočinkových místech mají čtyřmetrové rozestupy, občerstvení už bude také fungovat.

Na hygienická opatření budou návštěvníci upozorňováni každých třicet minut prostřednictvím místního rozhlasu.

Safari vláček se rozjede až 25. května, kdy budou zpřístupněny také pavilony.

Školní hřiště až na konci května

V pátek se pro Olomoučany oficiálně otevírají venkovní hřiště a pískoviště. Přístupná budou také hřiště v parcích.

Školní hřiště však zůstávají až do 25. května zavřená.

Na pískovištích bude postupně až do poloviny května probíhat výměna písku za nový, začne se na těch největších a nejfrekventovanějších.

Při pohybu na hřištích stále platí současná hygienická pravidla. Vstup je možný jen s rouškou, bez teploty a respiračních obtíží a musejí se dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Hlouček může tvořit maximálně deset lidí a na oploceném pískovišti mohou být jen čtyři.

Vstup na pískoviště a dětská hřiště bude na vlastní odpovědnost.

„I když město jako správce nenese odpovědnost za chování uživatelů, rozhodli jsme se zajistit dezinfekci pevných herních prvků, sedaček i písku ekologickým způsobem – horkou párou,“ sdělil primátor Miroslav Žbánek.

Použití chemických prostředků nebo chloraminu podle něj vede k rezistenci na viry a po dešti vytváří problém v čistírně odpadních vod.

Proč se ještě nesmí na hřiště?

"Proč jsou hřiště v Olomouci oficiálně pořád zavřená, když jinde už normálně fungují? Nechápu," divila se v úterý maminka dvou dětí v Čechových sadech.

Po páskách zamezujícím vstupu tam už nebylo památky a dětský areál byl za slunečného počasí hodně zaplněný.

"Když tady byly ještě pásky, jezdila jsem s dětmi na hřiště do Bohuňovic nebo jinam mimo Olomouc, doma se to už nedalo," řekla žena, která do parku v centru města přijela z Nové Ulice. (tau)

Skleníky ne, rozárium ano, ale bez grilu

Od pátku se otevřou také brány rozária a botanické zahrady. Palmový skleník a sbírkové skleníky ve Smetanových sadech zahájí provoz až 25. května.

„V rozáriu budou platit běžná hygienická pravidla. Toalety a grily jsou nadále mimo provoz. U skleníků bude při vstupu personál dohlížet na maximální počet padesáti návštěvníků v celém areálu,“ popsala vedoucí odboru městské zeleně Jitka Štěpánková.

Od pondělí 27. dubna ve městě fungují také všechny pobočky městské knihovny. V pondělí 4. května se otevře informační centrum v podloubí radnice. Zatím bude fungovat od 9 do 16 hodin, najednou do něj mohou jen tři lidé. Musejí se chránit rouškami a dodržovat předepsané rozestupy.