„Letos se nových prolézaček, houpaček či prvků pro workout dočkají děti také na hřištích v Parku Malého Prince a v Droždíně. S demontáží by se mělo začít v příštím týdnu a hotovo má být do konce roku,“ upřesnil náměstek Otakar Bačák.

„Hřiště bedlivě sledujeme a pravidelně obměňujeme ta, na kterých prolézačky nebo jiné herní prvky dosluhují a nemusely by už splňovat přísné požadavky na bezpečnost. Přijde nám lepší pravidelně investovat do obnovy několika menších hřišť, než za velké peníze vybudovat ročně jedno veliké,“ vysvětlil náměstek Otakar Bačák.

V posledních dnech zmizely nevyhovující atrakce z Polívkovy a Svatoplukovy ulice, v příštím týdnu budou demontována další dvě hřiště, v Parku Malého Prince a v olomoucké městské části Droždín. Čtyři hřiště tak čeká do konce letošního roku proměna.

Nové herní prvky by měly ještě do konce letošního roku využívat děti v Polívkově a Svatoplukově ulici. Nahrazeno brzy bude také dosluhující vybavení na dětském hřišti v Parku Malého Prince a v Droždíně. Volnočasové areály nově doplní prvky pro workoutové aktivity.

