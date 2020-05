Děti chtějí zpět za spolužáky, organizačně je to pro školy náročné

Základní školy se připravují na návrat žáků prvního stupně. Zpět do lavic usednou po více než dvou měsících koronavirových prázdnin. Comeback mladších ročníků je pro ředitele škol organizačně náročný. Musejí zajistit dostatek tříd pro výuku, mnohde se mohou potýkat s nedostatkem pedagogů, protože nadále budou zajišťovat výuku na dálku. Návrat k normálnímu režimu ve školách je dobrovolný, rodič si rozhodne, jestli dítě pošle do kolektivu, nebo ne. Od tohoto týdne mohou do základních škol docházet deváťáci.

V blatecké malotřídce zvládají výuku na dálku všechny děti. Až na dvě se 25.května vrátí zpět do lavic. Na snímku v komunikaci se žáky ředitelka školy Hana Bednářová | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Blateckou malotřídku navštěvuje v tomto školním roce 18 dětí. Zpět do lavic se vrátí 16. Alespoň tak se do pátku vyjádřili rodiče. Stále je možné, že 25. května přijdou všechny. „V této třídě jsou za běžných podmínek třeťáci a čtvrťáci. Nyní zde bude osm dětí napříč všemi ročníky. Potřebujeme oddělit část školy, která odpoledne nepůjde do družiny,“ vysvětlovala jeden z koronavirových organizačních oříšků ředitelka Základní školy a Mateřské školy Blatec Hana Bednářová. Lavice jsou zatím naskládané v části třídy, ale před 25.květnem je zaměstnanci rozmístí tak, aby mezi nimi byla mezera nejméně 1,5 metru. „Roušky? S učiteli a rodiči je v tuto chvíli domluva taková, že budou využívány minimálně. Důraz budeme klást na to, aby se skupinky nepotkávaly,“ popisovala. I když někteří zaměstnanci základní a mateřské školy měli obavy s ohledem na své blízké spadající do rizikové skupiny, nastoupí do práce všichni. „Vědí, že by je neměl kdo nahradit. Jsme tady v podstatě jedna rodina, koronavir v Blatci nebyl. Vše zorganizujeme tak, abychom se všichni cítili bezpečně a příjemně. Skupinky se nebudou potkávat, na obědy budou chodit zvlášť. Kontakt bude minimální,“ dodala Bednářová. V online výuce už blatecká malotřídka s největší pravděpodobností pokračovat nebude. Při stávajícím počtu pedagogů to není reálné, navíc se do lavic vrátí drtivá většina dětí. „Pokud dva sourozenci opravdu nepřijdou, vyřešíme jejich vzdělávání individuálně. Nebude to problém,“ vysvětlovala ředitelka. Obchodu v Olomouci zaměstnávajícímu vozíčkáře hrozí propouštění. Vyhlásil sbírku Přečíst článek › Škola přes Skype bez problémů Podle ředitelky Bednářové i školní inspekce, která sledovala, jak ve školách probíhá online vyučování, zvládali v Blatci výuku na dálku velmi dobře. „Zvolili jsme nakonec skype jako komunikační prostředek. Všechny děti pracovaly, rodiče úžasně spolupracovali, společně jsme udělali velký kus práce. Proti vzdělávacímu programu jsme kvůli nouzovému režimu ve skluzu možná týden, ani to ne. Po návratu do školy přesně zjistíme, na jaké jsou děti úrovni a za měsíc jistě ještě pokročíme,“ dodala Bednářová. Od 25.května se vrátí také děti do blatecké mateřské školy. Z 24 celkem 14. Protože ministerstvo školství měnilo termíny, škola se pustila do stavebních úprav, aby navýšila kapacitu. Děti budou hlavně venku, pokud dovolí počasí. „I v mateřské škole jsme velice dobře fungovali na dálku. Kontakt s dětmi jsme neztráceli. Paní učitelka denně načítala dětem pohádku, aby přes youtube mohly být v kontaktu s ní a prostředím své třídy. Rodičům posílala soubor námětů a videí,“ popisovala abnormální podmínky v koronavirové době. Budou tábory? Nejistota a naprostý extrém, říká spolumajitelka CK Bavi Přečíst článek › Děti psaly vzkazy na strom Děti i učitelé z Blatce se na návrat do školy podle Bednářové velice těší. Školáci v minulých dnech dávali najevo, jak je jim po spolužácích a učitelkách smutno. Psali vzkazy na strom ve školní zahradě. „Bylo to až dojemné. Moc se na děti těšíme. Velice nám chybí,“ vzkázala dětem ředitelka oblíbené malotřídky.

