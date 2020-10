Ve 22 hodin dosahovala výška v Olomouci-Nových Sadech 385 centimetrů. Druhý stupeň se vyhlašuje, když se voda zvedne na 390 centimetrů.

Řeka Bystřice, na níž je od odpoledne vyhlášen druhý povodňový stupeň, v pozdějších hodinách zpomalila vzestup, kolem 22. hodiny jí ve Velké Bystřici ke třetímu stupni chybělo necelých deset centimetrů.

V Hlubočkách, v části Ves, zabezpečili hasiči provizorní hrází problematické místo a voda by během noci neměla nikoho ohrozit. Zatopit může nejvýše další zahrady.

„Nejsou zde žádné objekty, které by se mohly zaplavit natolik, aby bylo potřeba uvažovat o evakuaci osob,“ sdělila ve 20.00 Deníku starostka Hluboček Eva Hasníková.

„Voda se dostala nejvýše na zahrady k chatám, nejedná se o zástavbu rodinných domů,“ popisovala aktuální situaci v Hlubočkách.

V obci jsou v pohotovosti hasiči i obecní policie. „Kdyby se případně situace zhoršila, jsme připraveni ji řešit. Ale nečekáme nic dramatického,“ sdělila starostka.

Chystají se v Litovli

Po odpolední krátké úlevě v Litovli přišly další obavy. Po zeslábnutí srážek to vypadalo na dosažení nejvýše druhého stupně povodňové aktivity na řece Moravě v noci na čtvrtek.

Po upřesnění předpovědi se však ve městě připravují na další vzestup hladiny. Ve čtvrtek dopoledne může přijít třetí stupeň.

„ČHMÚ přehodnotil prognózy a Morava v Litovli vystoupá až na trojku,“ řekl v pět odpoledne Deníku místostarosta Lubomír Broza.

Podle místostarosty by mělo být dosaženo nejvyššího stupně povodňové aktivity v průběhu čtvrtečního dopoledne. Městská policie bude i během noci hlídat situaci, povodňová komise je v pohotovosti na telefonech.

„Pokud by se situace zhoršila, budeme ji okamžitě řešit. I přes avizovanou trojku však neočekáváme, že by se mělo dít něco dramatického,“ sdělil místostarosta Litovle, která si prožila několik ničivých povodní a obyvatelé města reagují na vyhlašování povodňových stupňů velmi citlivě.

V Litovli zatím zasahovali hasiči pod vlakovým mostem přes Moravu, kde je komunikace uzavřena a platí zde zákaz vjezdu. „Ve Třech Dvorech se čerpá laguna, která ohrožuje domy. Jedná se o prevenci,“ popsal odpoledne.

Déšť bude během noci slábnout, ale na dolních tocích to ještě stoupne



Vydatné srážky, které prudce zvedly hladiny vodních toků v Olomouckém kraji, budou během noci slábnout. Déšť se zmírnil již během poledne, ale odpoledne se opět rozpršelo, což oddálilo kulminaci některých řek.



„Za hodinu spadne jeden až tři milimetry a nad ránem do jednoho milimetru. Srážky budou ustávat,“ uvedl k předpovědi na večer a noc Zbyněk Návrat z ostravského předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.



Za čtyřiadvacet hodin může spadnout v Olomouckém kraji ještě do patnácti milimetrů vody. Některé řeky se proto v nejbližších hodinách mohou zvedat, zejména na dolních tocích.



Oddálena je kulminace například Třebůvky, kde je od rána 3. stupeň povodňové aktivity, stejně tak Moravy v Moravičanech, kde ještě může dojít k dosažení až 3. stupně.

Zatopené sklepy, ohrožené domy

Hasiči od rána zasahují na desítkách míst po celém Olomoucku, kde voda zatopila lidem sklepy a laguny ohrožují rodinné domy. Hasiči jsou v terénu s čerpadly, plnili pytle s pískem v kritických místech, například ve Velké Bystřici.

„Ve Velké Bystřici se stavěly protipovodňové zábrany, voda zde ohrožovala rodinné domy. Situaci se podařilo vyřešit,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Hasiči zasahovali ve Šternberku, kde uvolňovali ucpanou kanalizaci a čerpali jsme vodu ze sklepa.

Voda zahrozila v nedalekém Komárově, kde skončilo pod hladinou parkoviště u domova pro seniorů. Hrozilo, že voda vnikne do kuchyně a dalších prostor domova.

„Čerpali jsme zde poměrně dlouho, protože laguna byla rozlehlá,“ popisovala mluvčí.

Lužní lesy jsou plné

Vodu ze sklepních prostor domů čerpali hasiči v Moravském Berouně, pomáhali také lidem ve Štarnově, Hynkově, Kozlově, Velkém Újezdu, Věrovanech.

Na Litovelsku čerpali v Pňovicích, kde laguna ohrožovala novostavby, stejně tak ve Třech Dvorech.

Preventivně zasahují hasiči také v Horce nad Moravou, kde obec přijímá opatření kvůli dotoku vody z Moravičan.

„Lužní lesy jsou plné, s Povodím Moravy regulujeme všechny stavidla, upouštíme vodu, aby tok nebyl tak silný,“ sdělil Deníku starosta Horky nad Moravou Luděk Tichý.