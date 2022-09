K hlavním atrakcím budou patřit jízdy parního vlaku s lokomotivou Velký Bejček (423.009). Ten pojede z olomouckého hlavního nádraží postupně do Šternberka (odjezd v 8:27), do Prostějova hl.n. (odjezd v 10:30) a do Hluboček (odjezd v 14:10) a zpět.

„Další historické vlaky zajistí motorové lokomotivy řady T 478.1, kterým se přezdívá Bardotka či Zamračená. Konkrétně přijede do Olomouce z Veselí nad Moravou stroj T 478.1002, z Brna pak T 478.1001. Při ranní cestě z jižní Moravy a podvečerní jízdě zpět povezou obě lokomotivy vozy, kterými se budou moci svézt cestující. Mezi další zástupkyně této řady bude patřit například valašská T 478.1004 nebo domácí 749.250-7, jež se objeví v čele dalších vlaků, které během dne vyrazí směrem do Hluboček, Šternberku a Litovle předměstí,“ zval mluvčí Českých drah Petr Pošta.

Proměna nádraží v Náměšti: nový majitel prozradil, co tam bude

V provozu bude také historická pantografová souprava řady EM 475.1, která během dne celkem třikrát vyrazí z olomouckého hlavního nádraží přes Prostějov či Přerov do Nezamyslic a zpět.

„Zájemci se budou moci svézt také soupravou s dvěma motorovými vozy řady M 131.1 Hurvínek. Ta nejdřív pojede z hlavního nádraží v Olomouci do Hluboček a zpět a potom celkem čtyřikrát projede úsek z olomouckého hlavního nádraží do stanice Olomouc-Řepčín a zpět,“ lákal na projížďku mluvčí drah.

Muzeum železnice má komplet opravenou točnu, lidem se prostory otevřou v září

Lákavý zvuk motoráků na točně

Atraktivní částí programu bude možnost prohlídky depozitáře ČD Muzea. Nebude chybět ani přehlídka nostalgických vozidel na nedávno otevřené zrekonstruované točně nebo moderovaný doprovodný program.

„Letošní ročník Regionálního dne železnice v Olomouci bude věnován setkání motorových lokomotiv řady T 478.1 známých pod přezdívkou Zamračená, či na Moravě častěji Bardotka, Barča nebo Berta. Za zvukem jejich motoru se sjíždějí nadšenci z celého světa,“ poukázal na velké lákadlo Pošta.

V depozitáři se budou prodávat propagační předměty se železniční tematikou a občerstvení bude zajištěno tematicky v bufetovém voze BDlm.

Velké škrtání vlaků! Olomoucký kraj zrušil desítky spojů, tady je přehled

Zvláštní vlaky 17. září 2022 a ceník jízdného

• Zvláštní vlaky v čele s lokomotivou „Zamračenou“ pojedou do Olomouce z Veselí nad Moravou (odj. 7:45 hod.) nebo Brna (odj. 8:05 hod.). K večeru se s nimi můžete svézt i opačným směrem, z olomouckého nádraží odjíždí v 16:27 hod. (do Brna hl. n.) a v 16:35 (do Veselí nad Moravou).

V těchto vlacích stojí jízdné podle počtu ujetých kilometrů: 0–25 km 80/40 Kč, 26–50 km 100/60 Kč, 51–75 km 120/80 Kč, 76–90 km 150/100 Kč, 91 a více km 180/120 Kč

Vlaky v čele s lokomotivou „Zamračenou“ uskuteční během dne ještě jízdy oběma směry mezi Olomoucí hl. n. a Hlubočkami, Litovlí a Šternberkem. V těchto vlacích zaplatíte za jednosměrné jízdné 80/40 Kč.

• Parní vlak s lokomotivou Velký Bejček (423.009) pojede z olomouckého hlavního nádraží do Šternberka (odj. 8:27 hod.), do Prostějova hl. n. (odj. 10:30 hod.) a do Hluboček (odj. 14:10 hod.) a zpět.

Ceník: Olomouc hl. n. – Prostějov hl. n./Šternberk/Hlubočky nebo zpět 120/80 Kč

• Historický motorový vůz Hurvínek (M131.1.). Jako tzv. městská linka bude vozit cestující po celý den na trase Olomouc hl. n. – Olomouc-Nová Ulice – Olomouc město – Olomouc-Řepčín. Jednosměrná jízdenka stojí 60/40 Kč.

Hurvínek také uskuteční jízdu tam a zpět mezi olomouckým hlavním nádražím a Hlubočkami. Ze stanice Olomouc hl. n. odjíždí v 7:55 hod. a zpět z Hluboček se vrací v 8:55 hod. Jednosměrné jízdné stojí 80/40 Kč.

• Na vybraných pravidelných spojích v trase Olomouc hl. n. – Prostějov hl. n. – Nezamyslice pojede v sobotu 17. září elektrická jednotka Pantograf (EM 475.1045/46). V těchto vlacích platí běžné jízdné.

Zdroj: ČD