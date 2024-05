Bohatý program si ve středu 15. května užijí na Horním náměstí v Olomouci malí i velcí návštěvníci. V rámci oslav Mezinárodního dne rodiny se tam uskuteční atraktivní hudební a taneční vystoupení.

Příprava na oslavu Dne rodin na Horním náměstí v Olomouci, snímek ze 14.5. 2024 | Foto: Deník/Michal Kovář

V 17 hodin začne koncert Ústřední vojenské hudby Praha se sólisty Radkou Fišarovou a Martinem Chodúrem.

Oslavy Mezinárodního dne rodiny budou na Horním náměstí probíhat od 10 do 18 hodin. Pořadatelé zvou na hudební i taneční vystoupení, prezentovat se budou poskytovatelé sociálních služeb a volnočasových aktivit.

„Letos oslavu rodin propojíme také s prezentací poskytovatelů sociálních služeb. Chceme lidem vysvětlit, co všechno sociální služba je, co obnáší. Někdo potřebuje informace o tom, kam zajít do kroužku, jiný shání doučování a další se třeba potřebuje ujistit, že jeho vnuk netráví u počítače moc času. To všechno jsou služby, o kterých by měli rodiče a prarodiče vědět dříve, než je začnou potřebovat,“ míní náměstkyně olomouckého primátora Kateřina Dobrozemská.

Na pódiu ve středu vystoupí například Cirkus LeVitare, Hudební Institut, Divadlo pro děti eMILLIon, dětské hudební a taneční skupiny. Na programu jsou také prezentace poskytovatelů sociálních služeb.

Kulturní program vyvrcholí v 17 hodin koncertem Ústřední vojenské hudby Praha se sólisty Radkou Fišarovou, Martinem Chodúrem, Kateřinou Dabrowskou či Bronislavem Pawlowskim. Děti se mohou těšit na kouzelníka a tvarování balonků.

V průběhu celého dne se budou v rámci veletrhu sociálních služeb prezentovat organizace Člověk v tísni, Charita Olomouc, Společnost pro ranou péči, Spolek Trend vozíčkářů, Tyfloservis i rodinná centra.

„Zájemci si u stánků vyzkouší například překážkovou dráhu s bílou holí, jízdu na mechanickém vozíku, tandemovém kole a handbiku, manipulaci s figurínou či kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením a seniory,“ pozvala Dagmar Prachniarová z odboru sociálních věcí magistrátu, který také představí některé ze svých činností.

Volnočasové aktivity nabídne Centrum Semafor, Knihovna města Olomouce, Vlastivědné muzeum Olomouc, Pevnost poznání, DDM, Univerzita Palackého, Informační centrum Olomouc a Olopoint.

U stánku budou také hasiči, strážníci i armáda. Děti potěší ohrádka se zvířaty z olomoucké zoo, dospělí mohou relaxovat v některé z odpočinkových zón.

Dopoledne budou probíhat soutěže pro žáky základních škol a doprovodný program pro seniory i rodiny s dětmi. Nebudou chybět stánky s občerstvením.

Podrobné informace k akci jsou na webu prorodinu.olomouc.eu

Program Dne pro rodinu v Olomouci

- 10 hodin - 10:15 - slavnostní zahájení

- 10:15 - 10:30 – prezentace Tyfloservis - Jak se chovat k nevidomému s vodícím psem

- 10.30 - 10.35 – taneční vystoupení Společenství Romů na Moravě

- 10.35 - 12.20 – divadelní představení pro děti – Divadlo eMILLIon

- 12:20 - 13.30 – rodinná show Cirkus LeVitare

- 13.30 - 14.10 – Hudební institut – vystoupení

- 14.10 - 14.15 – taneční skupina Domino (vystoupení Klíč – centrum sociálních služeb)

- 14.30 - 15.30 – hudební vystoupení ZUŠ Žerotín

- 15.30 - 16 hodin – hudební vstoupení ZUŠ Campanella

- 17 - 18 hodin Ústřední hudba Armády České republiky a sólisté Radka Fišarová, Martin Chodúr, Kateřina Dabrowská, Bronislav Palowski a Jaroslav Pokuta