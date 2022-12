Zavítejte do menzy, knihovny i na koleje

Na osmi fakultách se středoškoláci dozvědí informace o studiu, přijímacím řízení, zahraničních pobytech či možnostech uplatnění absolventů. Na některých si budou moci vyzkoušet testy studijních předpokladů nebo si projít laboratoře.

„Univerzitní knihovna připravila komentované prohlídky. Otevřeno budou mít také koleje či hlavní menza. Novinkou tentokrát bude infopoint na nádvoří Zbrojnice, kde zájemcům poradí zástupci všech fakult a bude tam možné absolvovat workshop výroby bloku s univerzitním vydavatelstvím nebo si dát punč,“ uvedl prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti Vít Procházka.

Na teologické fakultě návštěvníci mohou zkusit například pátrací hru s QR kódy, která seznámí s ukrajinskými tradicemi, brýle na simulaci opilosti nebo soupravu na simulaci stáří. Chybět nebudou ani tradiční palačinky.

Den otevřených dveří na UP - podrobný program

I love UP

Filozofická fakulta příchozím nabídne kromě možnosti zkušebních testů předpokladů ke studiu nanečisto také linecké sušenky s logem fakulty nebo koncert písničkářky Terez Wrau před hlavními informačními bloky o studiu.

Přírodovědecká fakulta pojme program interaktivně, představí také špičkově vybavené laboratoře či studovnu, pro odpočinek a zábavu půjde využít odpočinkovou zónu nebo fotokoutek. Pedagogická fakulta zve například na workshop Tvořivé odreagování, na kterém bude možné vyrobit náramek I love UP.

Létání ve speciálním obleku

Speciální program fakulty tělesné kultury nabídne popularizačně-vědecké i sportovní aktivity. Zájemci si budou moci vyzkoušet virtuální realitu v prostředí se sportovní tematikou, například létání ve speciálním obleku Wingsuite. Odpočinout si bude možno v chill out zóně nebo u fotokoutků ve fakultní zelené barvě.

Oblíbené science centrum Pevnost poznání bude mít pro studenty středních škol otevřeno od 9 do 17 hodin zdarma. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí nabídne taktéž od 9 do 17 hodin informační materiály, prezentaci módní kolekce a univerzitních produktů a zdarma akademický diář.

Pevnost poznání: Interaktivní muzeum, kde lze zažít zábavu i na podzim

Návštěvníci budou mít také příležitost zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V menze Šmeralova se bude konat prezentace kolejí a menz a studentských organizací.

„Univerzitní spolky se budou interaktivně prezentovat také v hlavní menze v ulici 17. listopadu, kde se i pro návštěvníky dne otevřených dveří budou od 11 do 14 hodin servírovat obědy za studentské ceny. Otevřená budou i bistra FreshUP,“ zval na Den otevřených dveří mluvčí UP Egon Havrlant.

Kompletní časový rozpis hlavního i doprovodného programu, jízdní řád speciálního autobusu i další užitečné informace najdou zájemci na webu Studuj v Olomouci.

PŘEHLED INFORMAČNÍCH BLOKŮ O STUDIU



Cyrilometodějská teologická fakulta UP (Univerzitní 22)

9:00–9:30, 11:00–11:30 Seznamte se s CMTF – infoblok o studiu (aula, 1. patro)



Filozofická fakulta UP (Křížkovského 10)

10:00–11:00, 11:30–12:30 Seznamte se s FF – infoblok o studiu (aula 3.32)



Přírodovědecká fakulta UP (17. listopadu 12)

9:30–10:30, 11:30–12:30 Informační blok ke studijním záležitostem (aula 2.001, 2. podlaží)



Pedagogická fakulta UP (Žižkovo náměstí 5)

10:00–11:00 Proč studovat na PdF (velká aula, přízemí)



Fakulta tělesné kultury UP (třída Míru 117)

10:00–12:00 Pojďte studovat na Vrchol Olomouce (NA 4.20)



Právnická fakulta UP (17. listopadu 8)

10:00–11:00 Seznamte se s PF – infoblok o studiu (budova B, malý sál 2)



Fakulta zdravotnických věd UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)

8:45–9:30, 12:30–13:15 Seznamte se s FZV – infoblok o studiu (malá levá posluchárna)



Zdroj: UP v Olomouci