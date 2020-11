„Jsme rádi, že můžeme fungovat aspoň přes okénko. Dnešní akce je fajn, oceníme, pokud lidé budou chodit více,“ reagoval Marek Vyroubal, číšník olomouckého podniku, kde jindy zákazník v poledne marně hledal volnou židli.

Zavřeno má od 14. října, stejně jako ostatní hospody a bary v Česku. Prodávat mohou mezi 6.00 a 20.00 přes výdejní okénka.

Pivo s sebou

V porovnání s dobou před koronavirovou krizí je hospoda U Anči na 20 procentech tržeb.

„Více to určitě nebude, ale jsme rádi, že můžeme nějak fungovat, zaplatit, co je potřeba,“ hodnotil číšník restaurace, která už musela propouštět.

Podnik drží hlavně obědoví štamgasti, zejména zaměstnanci firem v okolí.

„Vezmou si kolikrát i domů jídlo, že chtějí, abychom zůstali otevřeni,“ ocenil podporu Vyroubal.

Vedle pípy už měl kromě krabiček s jídlem připravený také plastový soudek s pivem.

„Týdně vytočíme sud. Pivo si berou zákazníci i k jídlu přes rozvoz,“ vysvětlil k prodeji piva s sebou. To si mohou lidé odnést i v petce.

Výjezdová flotila

Do hospody Na Pile na opačném konci Olomouce si po poledni přišel pro teplé jídlo pan Lubomír. Chvíli si musel postát ve frontě. Bydlí nedaleko.

„O dnešní akci na podporu výdejních okének sice nevím, ale svoji hospodu podporuji pravidelně každý víkend. Chci, ať to zvládnou. Vaří dobře a za slušné ceny,“ vysvětlil během čekání na krabičku.

Provozovatel podniku Pavel Jelč ocenil, že se svazy snaží pomoci. Má vlastní rozvoz. Bez něj, jak popisoval, by hospodu zřejmě zavřel.

Díky vlastní výjezdové flotile je na zhruba 50 procentech průměru tržeb před covidem.

„Mít jen okénko, bez vlastního rozvozu, to by se nedalo. Přes okénko prodám za den čtyřicet jídel. Co to je?“ poukázal.

U restaurace v tu chvíli startovala tři auta s objednávkami z celého města.

Víkendy jsou podle něj velmi slabé, odhadem 20 procentech tržeb průměrného pracovního dne.

„Nechci zavírat kvůli lidem. Hostům i zaměstnancům, kterých část už mám doma,“ uvedl Jelč.

Oba víkendové dny má otevřeno provozovatel podniku Na Dlouhé Aleš Krapka. Snaží se provoz udržet stůj co stůj.

„Víkend je samozřejmě horší. Mám vlastní rozvoz, byť jen jedno auto, ale pomůže to. I tak jsme ani ne na třiceti procentech průměru před covidem. Musíme přežít,“ pokrčil rameny.

Polovina ohrožena krachem

Sobotní akcí Den okének chtěli organizátoři podpořit lidi v tom, aby si chodili objednávat jídlo přímo do výdejních okének. Využít mohou rozvážkové firmy, jde však o finančně nákladnou cestu. Pohltí velkou část marže restaurací a snižuje jejich šanci na záchranu.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu je polovina restaurací ohrožena krachem.

„Restaurace a hospody jen s vypětím sil přežily drsné jarní období, kdy jsme byli svědky obrovské kreativity a inovací při vymýšlení způsobů, jak ochránit zákazníky a zároveň zajistit alespoň základní provoz. Výdejní okénka se vedle domácího šití roušek stala symbolem jara. I přesto tržby dosáhly pouze zlomku standardního stavu a nepřišla ani žádná speciální vládní podpora. Druhé kolo uzavření restaurací znamená, že se více než polovina z nich dostává do přímého ohrožení krachem,“ poukázal Tomáš Prouza.

„Děkuji všem, kdo i v této těžké době nezapomněli na oblíbené restaurace. A dvojnásobně děkuji těm, kteří si pro jídlo dojdou sami a o přežití bojujícím restauratérům dají důvod vydržet,“ dodal.