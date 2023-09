Komentované prohlídky historického nájemního domu s Molitorovou knihovnou, moderního centra Telegraph nebo podkrovních prostor olomoucké radnice s historickými krovy jsou součástí programu Dne architektury. Festival proběhne od pátku 29. září do středy 4. října.

Umělecké a co-workingové centrum Telegraph Olomouc - v rámci Dne architektury jím provedou autoři proměny budovy ze studia Ječmen | Foto: Telegraph Olomouc

Nahlédnout do historického Molitorova domu, který je příkladem bytové výstavby konce 19. století bude možné s překladatelem Janem Jeništou.

Molitorův dům na rohu Kosinovy ulice a nábřeží Přemyslovců v OlomouciZdroj: denarchitektury.czNemovitost na rohu Kosinovy ulice a nábřeží Přemyslovců v Olomouci byla postavena v roce 1890 po zbourání pevnostních hradeb a takzvané Hradské brány. Zájemci si ji prohlédnou v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 16 hodin.

K vidění zde bude také výstava nazvaná Anatomie činžáku. V Molitorově domě budou v pátek v 16 a 18 hodin a v sobotu ve 14 hodin probíhat komentované prohlídky. Kapacita je maximálně 20 účastníků na každou 90minutovou prohlídku. Rezervace jsou možné na e-mailu molitorka@molitorka.org, akci organizuje společnost Za krásnou Olomouc.

Prohlédnout si pozoruhodnou dřevěnou konstrukci historického krovu olomoucké radnice bude možné v pátek ve 14 a 15 hodin. Zájemce provede architektka Iveta Trtílková, která se podílela na projektu oprav z roku 2017.

Kapacita je opět omezená na 20 lidí na prohlídku, proto je nutná předchozí rezervace. Prohlídka trvá přibližně 30 minut, sraz účastníků je před vstupem do radnice.

Bývalý kryt civilní obrany v Bezručových sadechZdroj: DENÍK/Jiří KopáčPro veřejnost bude od pátku do neděle vždy od 14 do 18 hodin přístupný také kryt v Bezručových sadech. Kromě podzemních prostor z 50. let 20. století, které vznikly jako velitelství štábu civilní obrany, je tam k vidění výstava Odkryté příběhy 20. století pořádaná organizací Post Bellum.

Prohlídka Telegraphu s architekty

V rámci Dne architektury se v krytu uskuteční rovněž výstava 31 realizací nominovaných v letošním ročníku do užšího výběru soutěžní přehlídky České ceny za architekturu.

Telegraph Olomouc.Zdroj: Telegraph Olomouc.U příležitosti zmíněného festivalu je možné zavítat na komentovanou prohlídku centra Telegraph a zjistit, jak se se dříve prázdná budova v Jungmannově ulici proměnila. Sraz zájemců je v sobotu ve 14 hodin.

Centrem Telegraph je budou provádět architekti z Ječmen studia, kteří jsou autory rekonstrukce celého objektu. Návštěvníkům představí své původní plány, výstavbu samotnou a její konečnou podobu. Každé z pater má jinou barvu i příběh.

Vize proměny Litovelské ulice

Koho zajímá, jak by se mohla v budoucnu proměnit Litovelská ulice, může ve středu 4. října v 16 hodin přijít na diskusi do sídla magistrátu v Hynaisově ulici.

Litovelská ulice v OlomouciZdroj: Deník/Michal KovářOlomoučany tam s rozpracovanou studií, která se zabývá rekonstrukcí tramvajové tratě a zkvalitněním veřejného prostranství uličního profilu od náměstí Národních hrdinů po tramvajovou zastávku za křižovatkou s Pražskou ulicí, seznámí autorka Miroslava Zadražilová.

Diskuse se zúčastní také zástupci útvaru hlavního architekta Jana Křenková a Martin Luňáček.

Podrobný program akcí, které v Olomouci proběhnou u příležitosti Dne architektury, je na webu denarchitektury.cz .