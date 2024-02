„Jako hasiči jsme tam pořádali plesy. Kapacita sálu byla 222 lidí, přišlo až 300! Tak hojné účasti jsme měli. Sál byl nádherný, parkety pěkné, jeden hasič pracoval v Zemědělském nákupním a zásobovacím podniku a donesl lněná semínka, která jsme rozházeli, aby to lépe klouzalo. Vojáci seděli v podpodloubí, v Pekle pod jevištěm se popíjelo. Jedna parta chodila každým rokem, bylo jich šestnáct plus jeden – šestnáct jich pilo Sloviňak a jeden rum. Když to sedmnáctkrát otočili, to bylo veselo,“ rozzářil se při vzpomínkách pětasedmdesátník.

Dělnický dům v Černovíře dál chátrá. Nemůžu nic dělat, tvrdí majitel

Když se jeho myšlenky vrátily do současnosti, posmutněl. „Podlahy jsou vytrhané, jeviště zničené, světla pryč,“ přiblížil stav někdejšího centra společenského života tento držitel Ceny města Olomouce.

Problémovým a zanedbaným místům ve městě se budeme nyní věnovat, rádi je rozšíříme i o vaše nové tipy. Pokud máte námět na další ostudná či zanedbaná místa v Olomouci, zašlete svůj tip na e-mail: michal.kovar@denik.cz

Naděje svitla

Naděje, že se s Dělnickým domem konečně začne něco dít, svitla před necelými třemi lety.

„Když vyčistili zahradu, vypadalo to, že se stav začne obracet k lepšímu. Bohužel zatím nic. V komisi čas od času Dělnický dům řešíme, občané se nás ptají, ale komise s tím nic nezmůže, je to soukromý subjekt,“ uvedl předseda komise městské části Černovír a Klášterní Hradisko Jan Smejkal.

Pavilon H čeká velká proměna. Počítá se s kavárnou i cvičebním sálem

Současný majitel objektu, olomoucká společnost Delta facility, nechal otázky Olomouckého deníku ohledně dalších plánů s Dělnickým domem a jeho případné rekonstrukce bez odpovědi.

„Co vím, chce to uvést do původního stavu. Obnovit restauraci a sál, v části chtějí mít sídlo firmy. Před třemi lety to bylo krásně vyčištěné, včetně zahrady – dali do toho snad 300 tisíc. Od té doby je to takto,“ popisoval soused v Heydukově ulici, jenž má dobrý přehled o dění kolem nepřehlédnutelné nemovitosti.

„Chtějí po městě dotaci snad 75 milionů, má se na tom podílet i kraj, ale nevím přesně,“ rozpovídal se muž.

Olomoučan vymaloval Michalské schody. Kvůli dětem, říká. Co na to město?

Budova není na seznamu kulturních památek a podle náměstka primátora Viktora Ticháka by i tak bylo možné získat finanční příspěvek.

„O dotaci, co vím, požádáno nebylo. Pokud by majitel měl zájem, je možné podat žádost na obnovu historicky významné budovy, která není kulturní památkou. Bavíme se však spíše o statisícových částkách, ne milionech,“ upřesnil náměstek.

Ožije zchátralý Dělnický dům v Černovíře? Majitel chystá prodej