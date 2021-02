Mladík mnoha funkcí a zálib ovlivňuje svým elánem a názory lidi kolem sebe. Proč jej tak zajímá politika? Jak se dívá na to, co současná česká vláda provádí v době pandemie? Co on by dělal jinak? Proč má zapotřebí provozovat letní bistro v Hamrech a co nového tam pro návštěvníky chystá? Čtěte v exkluzivním rozhovoru s mladou puškou ODS, která možná vidí svět stejně jako vy, nebo také třeba ne. To už je na vás.

Jak se stane, že se mladý člověk jako vy tak usilovně zajímá o politické dění v zemi? Kde se to ve vás vzalo? Co vás na politice přitahuje?

Politické dění kolem nás mne zajímá prakticky od dětství a myslím si, že by nás mělo zajímat všechny bez ohledu na věk. My všichni můžeme ovlivnit svět, který se odehrává kolem nás. Musíme ale chtít. Tím nechci říct, že je vše špatně. Myslím si, že naše země funguje dobře a můžeme být právem vděčni za život, který v tomto koutku světa máme. Vždy ale může být lépe a vždy se nějaké ty chyby najdou. David Vančík s kolegyZdroj: archiv Davida Vančíka

Čeho byste chtěl v politice dosáhnout? Jaké si před sebe kladete cíle?

Nikdy jsem si žádné cíle nekladl. Příležitosti i překážky vždy život přinesl sám a tento volný průběh dávám i svým politickým angažmá. Co se týče budoucnosti, tak jsem se nikdy ničeho nebál, do všeho se spíše vrhal, jak se říká ,,po hlavě“. Na druhou stranu se snažím vše brát v klidu.

Kdybyste měl tu moc a možnost, které nešvary z naší politické scény byste vymýtil?

Především komunisty a poté populismus, který se za posledních deset let stal jedním z hlavních trendů naší politiky.

Kdo ho inspiruje?

Vybral byste na současné politické scéně nějakého politika, kterého si opravdu vážíte a uznáváte? Proč zrovna jeho?

Bylo by jich určitě několik, zmíním však jen dva. Tím prvním je Jan Zahradil, a to především pro jeho euroskeptický pohled na evropskou integraci a práci, kterou odvádí v Evropském parlamentu ve frakci Evropských konzervativců a reformistů. Tím druhým je možná trochu překvapivě, a i v nutných uvozovkách, Václav Klaus mladší. K celé řadě jeho názorů, když byl ještě členem ODS , jsem měl velmi blízko. V současné době se však ve velkém spektru výroků s ním rozcházím, a to především po založení jeho hnutí Trikolóra.

Jste na celostátní úrovni předsedou Mladých konzervativců. Řekněte nám o tom něco. Možná hodně lidí tuto organizaci nezná.

Mladí konzervativci v letošním roce oslaví 30. výročí své existence. Po celou dobu jsou velmi blízce spjati s Občanskou demokratickou stranou. Většina našich členů jsou zároveň i členy ODS a velká část dnešních vrcholných politiků této strany prošla našimi řadami. Dovolím si říci, že Mladí konzervativci plní roli mládežnické organizace, kterou každá tradiční politická strana na našem politickém spektru má a my jsme rádi, že můžeme ODS na poli českých mládežnických organizací zastupovat. Mladí konzervativci jsou členy i několika mezinárodních organizací, kde se snažíme hájit naše zájmy.

Živíte se politikou? Nebo jinak, jaké je vlastně vaše zaměstnání?

Neživím a nikdy jsem se v plném rozsahu ani neživil. Pracuji jako OSVČ v odvětví poradenství, správy a tvorby obsahu sociálních sítí a jsem zaměstnancem jednoho lékařského zařízení.

David Vančík očima svých známých

„Davida znám již více jak deset let. Je jedním z mála mladých lidí, který se s gustem sobě vlastním zajímá o dění kolem sebe a snaží se něco změnit. Je cílevědomý a rozvážný a hlavně je to rybář, což svědčí o jeho povaze vyčkat na vhodnou příležitost. Je také trošku flegmatik, ale to k dnešní mladé generaci asi patří. Hlavní je, že se na něj můžete vždycky spolehnout. Co se týče jeho role jako politika, znám Davida z jeho bývalého působení v prostějovské ODS a oblastní radě, kde přispíval spoustou dobrých nápadů a projevoval snahu něco změnit. Poslední čtyři roky pak zastával funkci tajemníka klubu krajských zastupitelů. Vždy byl na jednání perfektně připraven a měl obrovský politický přehled. Doufám, že se s ním budu i v budoucnu při nějakých příležitostech a pro něj důležitých pozicích potkávat.“ (místostarosta Otaslavic Mojmír Sokol)

Vím, že kromě politiky se věnujete i celé řadě jiných věcí. Provozujete například sezónně venkovní bistro Na Točně v Hamrech na Prostějovsku a pořádáte v něm i řadu doprovodných akcí. Proč jste si vybral právě toto odvětví a místo pro své podnikání? David Vančík jako hasičZdroj: archiv Davida Vančíka

Já jsem si jej nevybral, ono si našlo mne. Než jsem přišel Na Točnu v Hamrech, tak jsem s vedením takového zařízení neměl žádnou zkušenost. Nemyslím si však, že by to bylo nějak na škodu, někdy je lepší si vše dělat po svém nebo si na tu správnou cestu přijít sám.

Co lidé v Hamrech? Jak se tváří na to, že jim pivo točí mladý úspěšný politik? Diskutujete s nimi o politickém dění nebo jste spíš typem hostinského, která rád vyslechne jejich trable a starosti? Přijali vás už místní za svého?

To se musíte zeptat hlavně jich. Sem tam na politická témata dojde řeč a nebudu nalhávat, že mne to osobně někdy hodně baví. Prakticky každý den v Hamrech je neuvěřitelnou studnicí nových inspirativních postřehů, které člověk může denně využít i v pracovním životě. Nadhled a reakce nezainteresovaných osob je strašně moc důležitá. Člověk nesmí být ,,zavřený“ jen ve své ideální bublině a nenaslouchat okolí. Také to nese úspěch. V krajských volbách v roce 2016 v Hamrech ODS získala 0 % hlasů, v roce 2020 to bylo již téměř 18 % ,,dodávám s úsměvem“. Jinak jsem především strašný flegmatik.

Být úspěšným mladým politikem a zároveň provozovatelem bistra je docela zajímavá kombinace. Dá se říct, že politika je pro vás posláním a provoz bistra tak trochu relax a koníček v jednom?

Přesně tak to vnímám. Co se týče bistra, tak to je pro mne opravdu relax a odpočinek. Neřekl bych, ale že politika je pro mne poslání. Je to moje záliba, koníček a rád se věnuji tomu, co se děje kolem nás, ale jestli je to ku prospěchu nebo nikoliv, to mohou ocenit jen občané.

Chystáte pro letošní sezonu, pokud ji tedy covid dovolí, v bistru nějaké novinky?

Určitě a pevně věřím, že se nám letošní sezónu podaří zahájit minimálně tak, jako tomu bylo v loňském roce. Jednou z hlavních novinek u nás budou určitě kamerunské ovečky, které jsme se rozhodli do areálu pořídit a dlouhodobě se věnovat jejich chovu. Velkým úspěchem by pro nás bylo mít v příštím roce i jehňátka, proto v současné době, kdy nám vládní opatření nedovolují mít otevřeno, se věnujeme pořízení a výstavbě takového zázemí, které by umožnilo jejich bezproblémový chov po celý rok. Snad nám na jaře a v létě pandemie a v souvislosti s ní přijímaná opatření provozovat bistro dovolí.

David Vančík očima lidí z Hamer

„Jsme moc rádi, že tu máme někoho, kdo se o bistro trochu zajímá a stará. Davida jsme přijali i mezi hamerské hasiče a tím jsem získala i parťáka, se kterým můžeme pořádat různé akce. Je dobré, že v občerstvení zvládá vymýšlet i víkendové programy, a tak o zábavu máme postaráno. Konečně je tu u nás na bistru někdo aktivní.“ (obyvatelka Hamer Veronika Vémolová)

Pandemie? Teď bych dal vládě nedostatečnou

Mimochodem, co vůbec říkáte na způsob, jakým současná česká vláda zvládá pandemickou situaci? David VančíkZdroj: archiv Davida Vančíka

Pandemie zaskočila celý svět, a i přes všechny jarní výhrady opozice musím uznat, že jarní vlnu česká vláda zvládla chvalitebně. Všichni jsme pak nabrali dojmu, že je vše za námi a prožili jsme téměř běžné letní měsíce. Bohužel na podzim se pandemie koronaviru vrátila a namísto toho, aby vláda naslouchala radám epidemiologů, tak se řídili spíše podle volebních preferencí a veřejného mínění. Po krajských volbách bylo již pozdě a rozjetý rychlík se zastavit nepodařilo. Česká republika od té doby patří mezi světové premianty v přírůstcích nově nakažených a počtu úmrtí na počet obyvatel. Proto podzimní začátek druhé vlny a celý další průběh epidemie podle mne nestačí ani na dostatečnou. Od naší vlády především postrádám jakoukoliv předvídatelnost jejich rozhodnutí, která je důležitá hlavně pro všechny naše podnikatele a živnostníky. Se současnou vládou v čele s Andrejem Babišem nikdo neví ,,dne ani noci“, co druhý den na Vládě ČR opět vymyslí, aby to s nadsázkou mohli další týden inovovat a třetí zrušit, popř. vyměnit ministra zdravotnictví, který ,,za vše může“. Kurzarbeit je v nedohlednu a kompenzace, které vláda v současnosti nabízí podnikatelům a živnostníkům, jsou nejen nedostatečné, ale především pro celou řadu podnikajících nedosažitelné. Navíc drobní podnikatelé, kteří na kompenzace dosáhnou, se jen tak radovat nemohou. Čeká je studium a vyplňování nesmyslných a zbytečně složitých formulářů, a pokud i touto zkouškou projdou, stejně se musí týdny obávat, zda je finanční úřady nevyzvou k navrácení kompenzací a úhradě penále, protože něco ,,udělali špatně“, jak tomu bylo v posledních měsících často zvykem.

Co vy byste třeba případně dělal jinak, kdybyste měl tu možnost?

Jak říkám, první jarní vlnu vláda zvládla a opozice pouze plnila svoji roli. Na podzim ale nebyl prostor pro politická rozhodnutí, ale především pro činy podložené analýzami a doporučeními odborníků. Politici musí někdy přinášet své oběti za dobro ostatních. To bohužel naše vláda nezvládla a dala přednost vyšším preferencím v krajských volbách před zdravím nás všech. To bych neudělal.

Jste člověk, který zvládá zároveň zaměstnání, podnikání a politickou dráhu. Mimo to všechno, máte čas ještě na nějaké koníčky? David Vančík - vášnivý rybářZdroj: archiv Davida Vančíka

I když toho času moc není, tak se věnuji především rybolovu, kterému jsem v posledních letech opravdu intenzivně propadl a také sběratelství umění, fototechniky, militarií a sportovní střelbě. Jsem i dobrovolným hasičem, zajímám se o UFO a chovám dvě želvy. (smích)

David Vančík

Věk: 29 let

Bydliště: Prostějov

Zaměstnaní: OSVČ

Členství v politických organizacích:

Občanská demokratická strana (od roku 2009)

Členství v zájmových a jiných organizacích:

Mladí konzervativci, z.s. – předseda (od roku 2011)

Přátelé města Prostějova, z.s. – předseda (od roku 2013)

Střelecký klub Prostějov – řadový člen

Pomáháme tancem, z.s. – řadový člen

Český rybářský svaz – řadový člen

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hamry - jednatel

O působení v ODS David Vančík s kolegyZdroj: archiv Davida Vančíka

„Co se týče mého působení v Občanské demokratické straně, tak členem jsem již více než deset let. Za tu dobu jsem měl možnost vyzkoušet celou řadu pozic v rámci hierarchie strany i státní správy. V letech 2017 – 2019 jsem působil v Praze jako asistent poslankyně Parlamentu ČR a v letech 2016 – 2020 jako tajemník klubu krajských zastupitelů. Co se týče čistě vnitrostranického působení, tak jsem působil počínaje místní radou až po oblastní radu strany na prostějovském okrese. Např. čtyři roky jsem byl místopředsedou místního sdružení v Prostějově. Vzpomenu-li, ale na asi první zvolení do některého z orgánů, tak to bude někdy kolem roku 2013, tehdy jsem se stal předsedou oblastní kontrolní revizní komise, kterou asi po roce Kongres ODS změnou svých stanov zrušil, načež na tom stejném kongresu jsem byl zvolen do celostátní kontrolní revizní komise, kde působím dodnes. Jedno období jsem byl i místopředsedou. Jak jsem zmínil, téměř deset let bylo mé působení v ODS úzce spjato s prostějovskou místní organizací, kde je velká spousta skvělých a pracovitých lidí. Bohužel po celé řadě neshod se současným vedením oblastní organizace vedené a reprezentované ,,jedním manželským párem“ jsem své působení v Prostějově musel ukončit. Přestoupil jsem do místního sdružení ve Smržicích. Podobný postup zvolila podle mých informací i celá řada bývalých kolegů z Prostějova, kteří jsou dnes organizování ve sdruženích po celém okresu. To by však bylo na delší vyprávění. Přiznám se, že jsem nikdy o funkce v rámci strany nikterak neusiloval, ale byl to spíše přirozený vývoj. Moje aktivita v minulých letech směřovala hlavně do Mladých konzervativců. Od roku 2014 vedu regionální klub v Olomouci a snažím se být aktivní hlavně tam,“ říká David Vančík