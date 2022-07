Sbírka, která trvala půl roku vynesla téměř půl milionu korun a peníze byly převedeny na účet osudem těžce zkoušených manželů.

"Konečná částka činí 467 tisíc korun. Sbírku jsme zřídili, protože David Hepnar je rodák z Nezamyslic a chtěli jsme mu v jeho nezáviděníhodné situaci nějak pomoci. Přispívali lidé nejvíce z Olomoucka a Prostějovska, ale peníze chodily i ze vzdálenějších koutů republiky," informoval Vlastimil Michlíček a dodal: "Sbírkový účet vypsaný městysem Nezamyslice splňoval všechny zákonné náležitosti a je pod kontrolou Krajského úřadu Olomouckého kraje. Převedené peníze musí být proinvestovány do konce letošního roku."

Ceny jdou strmě nahoru a částka možná nebude stačit.

"V únoru byl rozpočet okolo 440 tisíc korun. Vidíte co se ale děje, máme obavy, že částka nebude stačit. Musíme vše stihnout do letošních Vánoc," říká Žaneta, která se o Davida trvale připojeného na plicní ventilaci stará čtyřiadvacet hodin. Tím pádem nemůže chodit do práce a vydělávat.

"Ono jen poděkování nestačí, já si všech, kteří pomohli nesmírně vážím a zvláště těch, kteří sami nemají na rozdávání. Do konce života jim budu vděčná. Až mi to situace dovolí, budu se snažit všechno jim to vynahradit."

Manželský pár žije v Dřevnovicích, malé vesničce nedaleko Nezamyslic na Prostějovsku. Jejich domek potřebuje nutné opravy, nejvíce střechu nad obytnou částí.

ALS

Amyotrofická laterální skleróza (zkratka ALS, známá též jako Lou Gehrigova choroba či onemocnění motoneuronu) je progresivní, fatální, neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy, způsobující degeneraci a ztrátu mozkových (horní) a spinálních (dolní) motoneuronů, tj. buněk centrální nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby. Kvůli tomu dochází k postupné svalové slabosti až atrofii.



Mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován, při zachování psychických a mentálních schopností. Příčiny onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny. Zdroj: Wikipedia