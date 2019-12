Díky štědré pomoci všech, kteří se do Kabelkového veletrhu zapojili, získala Leonka na rehabilitace částku 78 492 korun.

Symbolické předání šeku a setkání s rodinou proběhlo v rehabilitačním centru Jitrocel tento týden. Za organizátory akce přišli předsedkyně spolku Dobré místo pro život Věra Zukalová a šéfredaktor Olomouckého deníku Ondřej Dluhí.

"Pro všechny v redakci to byl ten nejhezčí vánoční dárek, někomu konkrétnímu skutečně pomoci. Jsme hrozně rádi, že lidé na kabelky přišli a přispěli, moc si toho vážíme," popsal Ondřej Dluhí.

Maminka Leonky Bohdana Pochopová napsala organizátorům poděkování.

"Jsme velmi vděčni za tuto velikou pomoc, proto bychom chtěli moc poděkovat všem, kdo akci dokázali zrealizovat a obětovali svůj čas a úsilí k tomu, aby Leonce pomohli: celému týmu, který Kabelkový veletrh uspořádal, Olomouckému deníku za podporu, díky které se o akci dozvědělo mnoho lidí, a ti pak darovali kabelky. Děkujeme také všem na sběrných místech, prostě všem těmto lidem s krásným a otevřeným srdcem, které my neznáme a ani oni neznají nás ani Leonku a přece se rozhodli obětovat a darovat něco ze svého života, aby nám mohli pomoci. Neumíme slovy vyjádřit, co cítíme, jak nás to vše dojímá," vzkázala Bohdana Pochopová.

Na Věru Zukalovou čekalo při předávání šeku i sladké překvapení. Leončina babička upekla Dobrému místu pro život jako poděkování dort.

"Zase se mi potvrzuje, jak jsou babičky v životě dětí důležité, jaké pochopení mají pro svá vnoučata a bylo vidět, že to pro Leonku moc znamená. Odnesla jsem ho hned Petře Mikové, která měla za Dobré místo pro život Kabelkový veletrh na starosti. Byla opravdu dojatá a poslala všem kolegyním dobrovolnicím pozvánku, aby jej společně snědly. Říkala, že si vždycky takový dort přála a nikdy nedostala. Všechno je jak má být," shrnula Věra Zukalová.