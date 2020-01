Dance ples: taneční bitvě o Olomouc velel Zdeněk Chlopčík

Jak by měl taneční klub oslavit třicetiny? No přece tancem! Dance ples jako velký narozeninový bál olomouckého Tanečního klubu Olymp v sobotu 25. ledna přilákal do sálu Regionálního centra Olomouc stovky elegantně oděných žen a mužů.

Dance ples v olomouckém RCO | Foto: DENÍK/František Berger