„V případě, že by trojnásobek neprošel, jako předkladatel v pondělí navrhnu hlasování o ´dvojce´. Na dvojnásobek už v minulosti přešla řada mnohem menších měst než je Olomouc,“ avizoval minulý týden ekonomický náměstek primátora Otakar Bačák (spOLečně).

Původně plánovaným trojnásobým zvýšením daně z nemovitosti chtělo vedení Olomouce přivést do rozpočtu zhruba 173 milionů korun,

Dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti by mělo doplnit příjmy městské kasy o 87 milionů. Silně zadlužené Olomouci chybí desítky milionů na údržbu majetku města či komunikací.

Ti ale svoji podporu podmínili dohodou na postupném snižování zadlužení města a směřování navíc vybraných peněz do městské infrastruktury.

Vedení Olomouce zvýšení daně zdůvodňuje stále se zvyšujícími provozními výdaji, které se dostaly na kritickou hranici vzhledem k současným příjmům. Daň z nemovitosti se až do pondělka v Olomouci neměnila deset let.

V praxi to znamená, že například majitelé bytu o rozloze 75 metrů čtverečních zaplatí od příštího roku do městské kasy místo současných 644 korun za rok 1288 korun a vlastníci přízemního 120metrového domu musí počítat s částkou 1680 korun místo 840.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.