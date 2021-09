Téma zvýšení daně z nemovitosti je v těchto dnech mezi Olomoučany často diskutované a to i na sociálních sítích.

„Ti, co pracují, všechno zaplatí a ještě jim zvednou daň za to, že si vůbec dovolí vlastnit nemovitost, která jim už byla třikrát zdaněna,“ pozastavil se například jeden z diskutujících, který vystupoval jako Aleš G.

Podobně se vyjádřila také další diskutující Marta M. „Člověk si něco pořídí za své zdaněné peníze a oni mu to zase zdaní, a to nemalou částkou. Nejlepší by bylo udělat i daň z daně, a to úplně ze všeho,“ popsala s nadsázkou.

Zvýšení daně nepříjemně překvapilo i paní Miladu, která ve městě léta žije ve vlastním bytě.

„S ohledem na to, jak město hospodaří s financemi, mi přijde každé navýšení poplatků, které mu musím zaplatit, jako příliš vysoké. A daň z nemovitosti není v tomto směru výjimkou,“ poznamenala Olomoučanka.

Když neprojde "trojka", navrhnu "dvojku"

Návrh na zvýšení daně z nemovitosti bude na pondělním zasedání zastupitelstva města Olomouce předkládat ekonomický náměstek Otakar Bačák.

Trojnásobné zvýšení daně z nemovitosti podle něj vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města, který od roku 2022 počítá se zvýšením na trojnásobek.

„Rada města zvažovala také variantu, že by v kontextu dalších zvýšení, která dopadnou na obyvatelstvo, nemusel místní koeficient tři na zastupitelstvu takzvaně ´projít´. Nevzdáváme se toho, aby ´prošlo´ zvýšení daně z nemovitosti o koeficient dva. V případě, že by trojnásobek neprošel, jako předkladatel v pondělí navrhnu hlasování o ´dvojce´. Na dvojnásobek už v minulosti přešla řada mnohem menších měst než je Olomouc,“ popsal Otakar Bačák.

Opozice: Představíme možnosti úspor

Podle opozice je navrhované opatření jen "látáním děr", vedení města prý má také rezervy ve vlastním provozu.

„Zvýšení této daně je jedním z mála způsobů, jak může město získat další příjmy a v Olomouci k tomu už hodně dlouho nedošlo. ´Zakopaný pes´ je v současném nastavení rozpočtového určení daní, města okolo sto tisíc obyvatel jsou na tom nejvíc ´bita´. Navýšením daně z nemovitosti se situace systémově nevyřeší. Je to jen ´látání děr´, aby bylo na mandatorní výdaje. Řešením je změnit rozpočtové určení daní, což bude běh na dlouhou trať. Na druhou stranu si nemyslím, že by město šetřilo dostatečně. Určitě se na provozu ještě peníze dají ušetřit, na pondělním zasedání zastupitelstva představíme možnosti dalších úspor,“ sdělil olomoucký zastupitel Hynek Melichar z klubu PIRÁTI a STAROSTOVÉ.

Chybí peníze na chodníky i školy

O tom, zda se zvýší daň z nemovitosti, jednala rada města už loni v srpnu. Tehdy radní po diskusích rozhodli, že nadále zůstane ve stejné výši, která je nastavena již od roku 2011 a budou se hledat provozní úspory na magistrátu a v chodu města.

„Rozpočet na letošní rok pak byl sestaven s úsporou asi sto milionů korun. Stále však vzniká velký propad mezi výdaji na údržbu města a tím, co se od obyvatel vybere. Každý rok se v Olomouci dokončí stovky bytů, ale počet obyvatel je stejný. Lidé se sem sice přistěhují, ale trvalé bydliště si nechají na původním místě. Výdaje na odvoz odpadů, veřejné osvětlení, údržbu zeleně, chodníků i silnic pořád rostou a příjmy nikoliv. Už dál nemůžeme takzvaně vyrábět rohlík za korunu a prodávat jej za osmdesát haléřů,“ poznamenal ekonomický náměstek Bačák s tím, že městu chybí finance na údržbu a modernizaci chodníků, silnic, mostů, škol i městských budov.

„Nechali jsme si udělat podrobné analýzy. Třeba u nemovitostí v majetku města je přibližně třetina v dobrém stavu, třetina ve vyhovujícím a třetina už v havarijním stavu. Například jen na to, aby se stav silnic dál nezhoršoval, je ročně potřeba okolo sedmdesáti až sto milionů korun,“ upřesnil Otakar Bačák.

Město Olomouc má nyní na dani z nemovitosti každoročně příjem 85 milionů korun. Pokud by se takzvaný místní koeficient zvýšil na 2, získalo by ročně dalších asi 87 milionů.

Při zvýšení koeficientu na 3 by byl odhadovaný přínos do městské kasy okolo 173 milionů.

Příklady daně z nemovitosti v Olomouci a možné zvýšení od r. 2022

Byt 75 metrů čtverečních

- nyní 644 Kč ročně

- při zvýšení místního koeficientu na 2 – 1288 Kč ročně

- při zvýšení místního koeficientu na 3 – 1932 Kč ročně

Byt 150 metrů čtverečních

- nyní 1281 Kč ročně

- při zvýšení místního koeficientu na 2 – 2562 Kč ročně

- při zvýšení místního koeficientu na 3 – 3843 Kč ročně

Přízemní dům 120 m čtverečních

- nyní 840 Kč ročně

- při zvýšení místního koeficientu na 2 – 1680 Kč ročně

- při zvýšení místního koeficientu na 3 – 2520 Kč ročně