Historii tuzemských nalepovacích dálničních známek ukončil poslední leden, kdy skončila platnost loňských dálničních kuponů. Od února byl systém nahrazen elektronickými propojenými s SPZ vozidla. Staré papírové kupony však musí z čelního skla pryč. Za zapomenutou nálepku hrozí pokuta.

„Seškrabu ji, to ano, ale víte jistě sama, jak blbě to jde dolů. Je čas,“ reagoval řidič, který ve čtvrtek dopoledne usedal do postarší Škody Octavie zaparkované v Bezručově ulici.

Auto vlevo mělo taky za sklem loňskou vinětu. „I ten ji má. Však se nic neděje,“ usmál se zhruba padesátník a ukazoval na čelní sklo osobáku stojícího z druhé strany.

Děje. Podle Cendis, což je státní podnik, který pro svoje účely zřídilo Ministerstvo dopravy České republiky jako své Centrum dopravních informačních systémů, hrozí motoristům za zapomenutý loňský kupon na čelním skle vozidla pokuta až do výše 2,5 tisíce korun.

Legislativa obecně upravuje, že na čelním skle auta nesmí být nic nalepeno, aby to řidiči nebránilo ve výhledu, nerušilo jeho pozornost a nerozptylovalo ho to.

„Byla výjimka pro staré dálniční známky, a ta již s novelizací zákona na elektronické dálniční známky neplatí, takže je nutné starou dálniční známku sundat. Pokud tak řidič neučiní, riskuje pokutu do výše dvou tisíc korun na místě nebo 2,5 tisíce korun ve správním řízení,“ sdělil Deníku mluvčí Cendis Martin Opatrný.

Týká se to starých dálničních kuponů. Platnou zahraniční dálniční známkou vylepenou na patřičném místě čelního skla vozidla nic motorista neriskuje.

Posledním lednovým dnem po čtvrtstoletí definitivně skončila éra papírových dálničních známek v Česku. Elektronickou nástupkyni, která má klouzavou platnost a nemusí se pracně seškrabávat, kupují motoristé v e-shopu, na poště či pumpách EuroOilu. Cena roční dálniční zámky zůstává devátým rokem 1500 korun.