Zahájení této stavby je podle ŘSD plánováno na jaro příštího roku.

„Stavební úřad Ministerstva dopravy vydal stavební povolení na akci “D55 5501 Olomouc - Kokory”. Na stavbu délky 7,6 kilometru probíhá majetkoprávní příprava a zpracovává se zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele,“ informoval v sobotu na twitteru generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Letos bude podle Mátla zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

„Zahájení stavby předpokládáme začátkem roku 2022,“ uvedl generální ředitel.

Povolení zahrnuje celkem 35 stavebních objektů, včetně šesti mostů na dálnici, jednoho nad dálnicí, mimoúrovňové křižovatky Velký Týnec, osmi protihlukových stěn a odpočívky u Majetína.

Dálnice má být čtyřpruhová o šířce 25,5 metru. Podle informačního letáku ŘSD je předpokládaná cena stavby 2,26 miliardy korun.

Kopnout do země se ŘSD chystá během jarních měsíců příštího roku. Dokončeny zatím nejsou výkupy pozemků, které začaly v únoru 2019. Jak počátkem listopadu sdělil Deníku mluvčí ŘSD, vykoupeno jich bylo zatím 70 procent.

Podle starosty Krčmaně na katastru obce probíhají výkupy bez větších problémů.

„Co vím, jsou tři potížisté, z toho jeden spekulant, se kterým jsme se potýkali i při přípravě stavby cyklostezky na Majetín. Koupí malé kousky půdy v místech, kde se má něco stavět, a pak vyjednává. Ale vše je na dobré cestě,“ popisoval v listopadu Zdeněk Jančo.

Vyvlastnění je podle ŘSD na cestě k potřebným parcelám a jejich částem až poslední možností. „Nikdy ho nelze zcela vyloučit,“ dodal mluvčí Studecký.

Úsek D35 do Kokor by měl být uveden do provozu v roce 2024.