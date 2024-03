Mezi Olomoucí a Přerovem vyrůstá nová dálnice. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) postupují práce na úseku z krajského města do Kokor dlouhém 7,6 kilometru podle plánu.

Stavba D55 z Olomouce do Kokor, 29. února 2024 | Video: Tauberová Daniela

Autostrádu chce ŘSD uvést do provozu ke konci příštího roku.

„Dálnice roste podle předpokladu. V souladu s harmonogramem tento týden pokračují například zemní práce prováděné těžkou technikou. Kromě bagrů a nákladních vozidel fungují dělníci také u bednění stěn opěr mostů nebo následné betonáže,“ shrnul dění na rozsáhlém staveništi regionální mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Poblíž Strejčkova lomu pokračuje odkopávání obřího zářezu, který prochází skalním podložím a obchází obec Krčmaň. Dálnice v tomto místě překříží regionální biokoridor a polní cestu k oázám se vzácnými druhy rostlin. Překlene ji navržený ekodukt o dvou polích.

U Majetína se například pokračuje na násypech budoucího přemostění stávající silnice Krčmaň – Majetín.

„Práce nepolevují ani o víkendu,“ dodal k postupu prací mluvčí ŘSD Mazal.

Otevření: konec 2025

Nový dálniční úsek Olomouc - Kokor chce ŘSD uvést do provozu ke konci roku 2025. Úlevu to přinese lidem v Krčmani. Obec vyhlíží obchvat zhruba dvacet let. Po stávající silnici první třídy, která probíhá obcí, denně projede i přes 20 tisíc aut. Otřesy trpí domy podél průtahu.

„Situace je čím dál neúnosnější. Stává se spousta dopravních nehod a řidiči nerespektují náš semafor. Naskočí červená, děti přecházejí silnici po přechodu u školy, ale řidiči jedou, nezastaví. Už aby doprava byla převedena na dálnici. Uleví se nám,“ uvedla při zahájení stavby starostka Krčmaně Eva Sztwioroková.