Michal Kovář dnes 06:00

Přes dvacet nových kilometrů dálnice D55 mezi Olomoucí a Břeclaví bude v provozu ještě do konce letošního roku. Další rozestavěné kousky autostrády spojující Hanou a nejjižnější cíp Moravy pak dokončí do roku a půl. Po nepřerušované čtyřproudovce z Olomouce přes Slovácko až k napojení na D2 se však projedeme až za osm let.