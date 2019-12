Na seznamu staveb, s jejichž zahájením počítá rezort dopravy v roce 2020, tento klíčový úsek chybí. Stavba se tak nejspíše opět posouvá.

Poslední úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem přitom nedávno získal důležité razítko. Stavební odbor olomouckého magistrátu v listopadu povolil změnu územního rozhodnutí.

„Za předpokladu, že nabude právní moci, můžeme žádat o stavební povolení,“ komentoval před měsícem obrat k lepšímu ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Podle jeho odhadu by mohly práce začít koncem příštího roku.

Špatná zpráva

Žádné důvody k oddálení stavby nevidí přerovská senátorka Jitka Seitlová, které vadí, že se na seznamu dopravních akcí s termínem zahájení v roce 2020 neobjevila ani další pro region významná investice - Palačovská spojka.

„Nemůžu to vnímat jinak, než jako špatnou zprávu - každé posunutí termínu má nepříznivý dopad na životní prostředí a dopravu v Přerově. Už teď je situace komplikovaná, a jakmile se otevře úsek dálnice D1 Lipník - Přerov, ještě se zhorší,“ zhodnotila senátorka.

„Společně se starosty obcí upozorňujeme na to, že interval mezi otevřením jednoho a druhého úseku D1 by měl být co nejkratší. Nechápu, proč by měla celá příprava stavebního řízení trvat tak dlouho - protože legislativní nástroje pro to, aby se stavba pohnula z místa, existují,“ soudí senátorka.

Hledání nové trasy?

Obavy z průtahů a oddalování stavby dálnice mají i přerovští zastupitelé.

„Výběrové řízení na zhotovitele bylo zrušeno a termín pro vypršení výjimky z posouzení vlivu stavby na životní prostředí, kterým je podzim 2021, se nezadržitelně blíží. V tomto termínu musí být stavba zahájena,“ shrnul přerovský zastupitel Antonín Prachař (STAN), bývalý ministr dopravy.

V současné době ale podle něj není pravomocné ani rozhodnutí o změně územního rozhodnutí a je velmi pravděpodobné, že se někdo odvolá.

„Celý proces tak může skončit až soudním řízením. Stejný postup nelze vyloučit ani u následného stavebního povolení, a tím nebude splněn termín platnosti výjimky. Vracíme se tedy na začátek, do roku 1990, a budeme hledat novou trasu včetně jejího posouzení vlivu na životní prostředí,“ vyjádřil své obavy Prachař.