Ředitelství silnic a dálnic posunulo termín pro podání nabídek o dva měsíce - až do 25. října. V listopadu přitom vyprší lhůta pro udělenou výjimku z EIA.

Je to už podesáté, kdy se soutěž na tuto zakázku za zhruba 6,75 miliardy korun posouvá.

„Musíme odpovídat na četné dotazy uchazečů, které firmy zasílají. Kritickým místem ale není soutěž - máme v ruce pravomocné územní rozhodnutí a bylo zahájeno stavební řízení. Podstatné teď je, jak dopadne soud o územní rozhodnutí, který by měl, pokud budou dodrženy lhůty, proběhnout v září,“ shrnul David Fiala, šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic.

Stavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem dlouhodobě blokují ekologičtí aktivisté Děti Země, ale také Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic.

Jejich požadavky se týkají nejen ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin, ale aktivisté navrhovali také odchýlení trasy dálnice o sto padesát metrů od Dluhonic směrem k Přerovu.

Krajský úřad Olomouckého kraje v dubnu potvrdil územní rozhodnutí. Hlavní slovo bude mít ale Krajský soud v Ostravě, který už dříve rozhodnutí úřadu zrušil a bude případ znovu řešit.

I když existují obavy z oddálení zahájení stavby D1, protože v listopadu vyprší lhůta pro udělenou výjimku z EIA, podle právního názoru ministerstva životního prostředí by to nemělo situaci zkomplikovat.

„Potřebujeme do té doby získat stavební povolení, takže EIA by měla zůstat v platnosti. Za předpokladu, že by rozkladová komise zrušila stavební povolení, nebo by ho následně zrušil soud, museli bychom proces EIA zopakovat,“ řekl na otevření estakády v Předmostí generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Ten věří, že stavba úseku začne nejpozději na jaře příštího roku.

„Důležité je, aby bylo stavební povolení pravomocné. Pokud se stavba zahájí na jaře 2022, tak je to pořád velmi dobře,“ myslí si přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).