Nový systém elektronických dálničních známek funguje od začátku letošního roku. Místo papírového kuponu by si řidiči měli pro jízdu na dálnicích koupit elektronickou vinětu.

Od začátku ledna do konce září celníci uložili 1722 řidičům, kteří jeli po dálnici bez elektronické známky, souhrnné pokuty za téměř dva a půl milionu korun.

„Od června letošního roku do doznívající zářijové turistické sezóny zaznamenali olomoučtí celníci 867 přestupků a udělili v souvislosti s nezakoupenou elektronickou dálniční známkou pokuty za víc jak 1,25 milionu korun,“ informoval mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj David Kubenz.

