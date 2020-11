Zahájení stavby plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na rok 2022. Výkupy pozemků zdaleka nejsou u konce. Probíhají jednání s vlastníky. Převedeno zatím není kolem 30 procent pozemků potřebných pro budoucí autostrádu, která má přinést úlevu dopravou přetížené Krčmani. „Stavební řízení již bylo zahájeno,“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Žádost podalo ŘSD na konci září a Ministerstvo dopravy 20. října zahájilo řízení na celkem 35 staveb - hlavní trasu, křižovatky, mosty, retenční nádrže či protihlukové stěny. )

„Pravomocné stavební povolení v letošním roce vzhledem ke správním termínům vydáno nebude,“ poukázal mluvčí.

Hotovo v roce 2024

V současnosti má ŘSD podle Studeckého vykoupeno na 70 procent potřebných pozemků. Podle starosty Krčmaně na katastru obce probíhají výkupy bez větších problémů.

„Co vím, jsou tři potížisté, z toho jeden spekulant, se kterým jsme se potýkali i při přípravě stavby cyklostezky na Majetín. Koupí malé kousky půdy v místech, kde se má něco stavět, a pak vyjednává. Ale vše je na dobré cestě,“ popisoval Zdeněk Jančo.

Vyvlastnění je podle ŘSD na cestě k potřebným parcelám a jejich částem až poslední možností. „Nikdy ho nelze zcela vyloučit,“ dodal mluvčí Studecký.

ŘSD předpokládá, že 7,6 kilometru dlouhý úsek Olomouc – Kokory začne stavět v roce 2022. Hotovo by mělo být v roce 2024.

Odpočívka u Majetína

Součástí stavby je oboustranná odpočívka, která je plánována na katastru Majetína.

„S umístěním odpočívky u Majetína jsme nezaznamenali výraznější komplikace,“ uvedl v souvislosti s odporem Moravičan a Loštic vůči odpočívce pro stovku kamionů a desítky aut na plánovaném úseku D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí.

Podle starostky Majetína Miroslavy Zavadilové musí odpočívka na D55 vzniknout a nepředpokládá, že by měla nějak omezovat život obyvatel obce. Projektována je mimo zastavěnou část obce.

„Pokud se budeme všichni bouřit, tak se nepostaví, a zároveň se bude stále zdržovat celá stavba,“ reagovala starostka.

Krčmaň si podle Janči v minulosti přála, aby odstavný pruh se zázemím pro řidiče, myčkou a dalším vybavením byl na katastru této obce, ne Majetína.

„Je to už deset let, doba byla jiná, ale viděli jsme v tom přínos co do pracovních místa a financí pro obec,“ ohlédl se Jančo.

Z výkupů postaví cyklostezku

Krčmaň, které roky vyhlížená autostráda přinese značnou úlevu v podobě obchvatu vesnice, „vydělala“ na stavbě zhruba milion korun.

„V rámci výkupů jsme získali tuto částku, kterou použijeme na novou cyklostezku na Majetín,“ poznamenal starosta.

Cena při výkupech pozemků byla stanovena na základě znaleckých posudků a vynásobena příslušnými koeficienty o urychlení stavby. V případě orné půdy je to osminásobek a u ostatní plochy byl stanoven 1,15 násobek.