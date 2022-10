Výběrové řízení na dodavatele vypsalo Ředitelství silnic a dálnic již v létě, aniž však mělo pravomocné stavební povolení. Odhadovaná cena stavby je 2,41 miliardy korun.

U NSS uspělo ministerstvo dopravy s kasační stížností. U krajského soudu totiž původně uspěla zemědělská společnost AGRA Velký Týnec, která se obávala dopadu na chov zvířat. V místě stavby má kalovou jímku.

NSS však při meritorním přezkoumání případu uvedl, že stavební povolení i projektová dokumentace ke stavbě dostatečně zohledňují povinnost stavebníka stavět tak, aby nebyla ohrožena kontinuita zemědělské výroby a musí postavit novou kalovou jímku dříve, než bude stará zbouraná.

V úseku už běží od jara přípravné práce, zakázku získala Eurovia CS. Povolení pro hlavní stavbu ale chybí. Začal již i archeologický průzkum.

Zemědělský podnik proti stavbě bojuje dlouhodobě. Krajský soud v Ostravě označil za problém koordinaci výstavby souvisejících staveb pro zemědělský areál.

Už dříve firma uvedla, že jí vadí budoucí trasa hlavně v tom, že by místní skot přišel o prostor pro klidnou pastvu. To by se pak údajně mohlo negativně projevit jak na životě samotných zvířat, tak na produkci živočišných výrobků, zejména mléka.

Celkem 7,6 kilometru dlouhý úsek dálnice D55 povede od křižovatky s dálnicí D35 v Olomouci až před obec Kokory. Na novou dálnici má navázat úsek Kokory – Přerov. Ten se má začít stavět v roce 2024. Dálnice výrazně urychlí spojení z Olomouce do Přerova, které dosud vede po silnici I/55.

Dálnice je navržena jako čtyřpruhová o šířce 25,5 metru. Začátek dálnice je mezi křižovatkou Holice a Velký Týnec navržen v šestipruhovém uspořádání pro průplety vozidel v obou směrech.

Trasa křižuje i navrženou trasu průplavu Dunaj – Odra – Labe, který tlačí prezident Miloš Zeman a vodní betonová a projekční lobby. Protíná i regionální biokoridor, který přechází ekoduktem. Na konci trasy vznikne odpočívka Majetín.

