„Dlouho jsme tady nebyli. To je tedy kaňon,“ prohlíží si pár z Olomouce rozsáhlé staveniště D55, přesněji stavbu 5501. „Ale v Krčmani to přinese úlevu,“ zamýšleli se zhruba šedesátníci.

U Strejčkova lomu nad D55 vyroste ekodukt.Zdroj: ŘSD

Práce na více než sedmikilometrovém dálničním úseku nepolevují ani v zimě.

Kdy dostaví D55 z Olomouce do Břeclavi? Tady je aktuální mapa s termíny

„Konec letošní stavební sezony neplatí ani pro stavbu dálnice D55 spojující Olomouc a Kokory. Stavební ruch panuje na celé trase, převážně se stále jedná o návozy materiálu anebo zemní práce – obojí za účasti početného zástupu bagrů a nákladních vozidel. Nečistoty uklízí zametači,“ popsal ruch regionální mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Pro překonání silnice III/0552 Krčmaň – Majetín je navržený most, jehož nosnou konstrukci bude tvořit železobetonový rám, v blízkosti křížení se počítá s retenční nádrží.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Stavba autostrády zkomplikovala cestu motoristům mezi Grygovem a Velkým Týncem. Křižovatkou s I/55, kde je nyní provizorní rondel, projedou auta pouze ve směru Olomouc – Přerov a opačně. Uzavírka je plánována do konce července 2024. Vyznačena je objízdná trasa.

Křižovatku nové dálnice se silnicí III/4353 Grygov – Velký Týnec nahradí mimoúrovňová křižovatka. Čerpací stanice Prim bude nově napojena z přeložky silnice I/55.

V místě křížení D55 se silnicí III/4353 Grygov – Velký Týnec vznikne mimoúrovňová křižovatka Velký Týnec. Řidiči již provizorním rondelem neprojedou ve směru Grygov - Velký Týnec, uzavírka je stanovena do konce července 2024.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Nový dálniční úsek do Kokor chce ŘSD uvést do provozu ke konci roku 2025. Úlevu to přinese zejména lidem v Krčmani. Obec vyhlíží obchvat zhruba dvacet let. Po stávající silnici první třídy, která probíhá obcí, denně projede i přes 20 tisíc aut. Otřesy trpí domy podél průtahu.

„Situace je čím dál neúnosnější. Stává se spousta dopravních nehod a řidiči nerespektují náš semafor. Naskočí červená, děti přecházejí silnici po přechodu u školy, ale řidiči jedou, nezastaví. Už aby doprava byla převedena na dálnici. Uleví se nám,“ uvedla při zahájení stavby starostka Krčmaně Eva Sztwioroková.