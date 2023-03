O velkou zakázku usilovalo celkem sedm firem. Nabídky byly v rozmezí od 1,947 do 2,597 miliardy korun (bez DPH). Pro porovnání předpokládaná cena stavby úseku zahrnujícího celkem 131 stavebních objektů včetně osmi nových mostů a osmi protihlukových stěn byla stanovena na 2 410, 522 milionů (bez DPH).

Konec špuntu u Globusu? Stavební řízení na dokončení obchvatu už běží

Úsek D55 z Olomouce do Kokor dlouhý 7,6 kilometru má od loňského podzimu pravomocné stavební povolení a finišuje majetkoprávní příprava.

Stavět by se mělo začít už příští měsíc. „Zahájení realizace stavby plánujeme na druhou polovinu dubna tohoto roku,“ informoval Radek Mátl.

Pokud nepřijdou další komplikace, měli by motoristé vyjet po novém úseku D55 do konce roku 2025.

D55 Olomouc - Břeclav. Stav rozestavěnosti a přípravy k lednu 2023Zdroj: ŘSD Celkem 7,6 kilometru dlouhý úsek dálnice D55 povede od křižovatky s dálnicí D35 v Olomouci až před obec Kokory.

Na novou dálnici má navázat úsek Kokory – Přerov. Ten se má začít stavět v roce 2024.

Dálnice výrazně urychlí spojení z Olomouce do Přerova, které dosud vede po silnici I/55.

Dálnice je navržena jako čtyřpruhová o šířce 25,5 metru. Začátek dálnice je mezi křižovatkou Holice a Velký Týnec navržen v šestipruhovém uspořádání pro průplety vozidel v obou směrech.

VIZUALIZACE D55 Olomouc - Kokory

Zdroj: Youtube

Spor se zemědělci

Stavbu dálnice mezi Olomoucí a obcí Kokory řešily soudy poté, co se proti vydanému povolení odvolala zemědělská společnost AGRA Velký Týnec.

Zemědělci se obávali dopadu stavby a provozu na dálnici na chov zvířat. V místě budoucího staveniště dálnice mají kalovou jímku, bez níž nelze chovat dobytek.

Z ostudy u Olomouce je moderní odpočívka se zázemím. Takto se proměnila

Vloni v říjnu Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti podané Ministerstvem dopravy a ŘSD a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě z listopadu 2021, v němž ŘSD přišlo o vydané stavební povolení. Krajský soud následně žalobu ve věci stavby úseku D55 na základě rozhodnutí NSS s konečnou platností zamítl.

D55 z Olomouce do Kokor už chystají "plac". Stavět ale ještě nelze

Úleva pro Krčmaň

Nová čtyřproudová silnice mezi Olomoucí a Přerovem přinese velkou úlevu obyvatelům Krčmaně. Z průtahu obcí odvede tisíce aut, které vesnicí denně projíždějí.

„Čekáme, kdy se už začne skutečně stavět, protože doprava přes obec je neúnosná. Pevně doufáme, že už nebudou žádné komplikace,“ reagovala starostka Krčmaně Eva Sztwioroková.

Kvůli D55 podány dvě stížnosti. Takto vypadá Krčmaň s "magistrálou" pod okny

Přejít v Krčmani hlavní tah na Přerov kolikrát připomíná ruskou ruletu, i když je zde přechod se semafory.

„Byla jsem kolikrát svědkem, kdy řidiči jeli, i když na semaforu měli červenou. Na chodníku stáli lidé a kroutili hlavou. Kdyby to bylo v době, kdy jdou děti ze školy, raději ani nedomýšlím… Děti, jakmile by jim skočila zelená, by vykročily do vozovky,“ poukazovala na současnou situaci starostka. „Ťukance nebo i větší nehoda, to není měsíc, aby něco nebylo,“ dodala.