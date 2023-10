Za pět let by měli motoristé projet plynule po dálnici z Olomouce kolem Přerova, Otrokovic a Uherského Hradiště až do Bzence. Na konečné propojení s D2 u Břeclavi si pak ale ještě pár let počkají.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Kinšt

Ředitelství silnic a dálnic nyní zveřejnilo aktualizovaný harmonogram stavby jednotlivých úseků D55, autostrády spojují Hanou se Slováckem a nejjižnějším cípem Moravy.

Z Olomouce až do Břeclavi by se mělo dát dojet po dálnici bez přerušení v roce 2033. Nejdéle se bude čekat na úseky mezi Bzencem a Břeclaví, zde se má začít stavět až v roce 2028. Tehdy by už ale mělo být dokončené dálniční spojení z Olomouce po Bzenec.

Harmonogram stvaby D55 Olomouc - Břeclav, aktualizováno v září 2023Zdroj: ŘSD

Pro rychlejší a komfortnější spojení Olomouce se Zlínskem a dále na jih je klíčová stavba úseků D55 mezi Olomoucí a Přerovem a pak dálničního spojení z Přerova k současnému přerušení D1 u Říkovic.

Na části z Olomouce do Kokor už pracují stavební stroje, hotovo by tam mohlo být do konce roku 2025. Pokračování z Kokor do Přerova se má začít stavět za dva roky, dokončení je plánováno na rok 2028.

V tu dobu už má být dostavěný poslední kus D1 mezi Přerovem a Říkovicemi (dokončení se předpokládá v roce 2026), odtud řidiče dovede tato autostráda k Hulínu, kde najedou na již hotový kus D55 až k Napajedlům.

Staveniště kolem Hradiště

V současné době se intenzivně pracuje na několika úsecích D55 kolem Uherského Hradiště, celkem zhruba 21 km mezi Babicemi a Moravským Pískem by mělo být otevřeno příští rok. V roce 2025 má být dokončený most na trase Napajedla - Babice, v roce 2027 by mohlo být hotové celé propojení Napajedla - Babice.

Podle aktuálního harmonogramu ŘSD by tak auta zhruba osmdesát kilometrů po nepřerušené čtyřproudovce mezi Olomoucí a Bzencem měla projíždět od roku 2028.

Dalších pět let pak bude podle předpokladu ŘSD potřeba k dokončení zbývající části D55 až do Břeclavi. Od roku 2033 se tak má kompletní hanácko-slovácká autostráda napojit na stávající D2 na Bratislavu.

