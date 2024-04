Na dálnici D35 u Olomouce čeká řidiče o tomto víkendu kompletní uzavírka kvůli demolici starého mostu u Křelova-Břuchotína. Den a půl se pojede po objízdné trase vedoucí po souběžné silnici druhé třídy.

Dálnice D35 u Křelova-Břuchotína bude o tomto víkendu kompletně uzavřena kvůli demolici mostu, 2. dubna 2024 | Video: Tauberová Daniela

„Upozorňujeme na víkendovou kompletní uzavírku dálnice D35 u Křelova - km 253–261,“ avizoval regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.

Dálnice bude kvůli demolici starého mostu neprůjezdná od soboty 6. dubna 7:00 do neděle 7. dubna 13:00.

V Olomouci měří nový radar, další se chystá. Přibudou i u Šternberka

„Veškerý provoz povede značenou objízdnou trasou po souběžné silnici II/635 přes Unčovice, Náklo a Příkazy,“ upozornil mluvčí.

Firma už starý most postupně odstrojuje. Nadjezd vede na polňačku a už se obnovovat nebude.

Dálnici D35 u Křelova-Břuchotína uzavře demolice mostuZdroj: Deník/Daniela Tauberová

Zavřená silnice Křelov - Topolany

Stavba chybějící části západního obchvatu Olomouce přinesla první omezení v dopravě již ke konci března, kdy u zahrádkářské kolonie na okraji Křelova zcela uzavřela silnici III/5709, kterou trasa budované autostrády protíná. Frekventovanou spojnici využívají motoristé směřující na Topolany a dál na Hněvotín nebo Těšetice. Neprojede se rok.

„Úplná uzavírka silnice III/5709 vedoucí mezi dálnicí D35 a Hněvotínem přes Topolany platí od 23. března do 30.dubna 2025,“ informoval Miroslav Mazal.

Motoristé kvůli stavbě posledního úseku západního obchvatu Olomouce, D35 Křelov–Slavonín, neprojedou z Křelova do Topolan. Silnice je na rok uzavřena. Po dokončení bude přeložena na most.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Tato Topolanská ulice je nahrazena obousměrnou objízdnou trasou přes Pražskou ulici a třídu Míru v Olomouci.

Silnici Křelov - Topolany zavřela stavba obchvatu. Na dlouho

Po dokončení stavby se u Křelova pojede nad dálnicí po novém přemostění autostrády.

S omezením by měli počítat i motoristé jedoucí po dálnici. Do 6. dubna vede provoz po D35 levými pruhy. „A to v km 260,396 – 260,980 směr Olomouc a v km 261,000 – 260,500 směr Mohelnice,“ sdělil mluvčí.

Obchvat dokončí za dva roky

ŘSD zahájilo stavbu 3,2 kilometru dlouhého dálničního úseku koncem února. Jezdit by se mělo za 26 měsíců.

Stavba D55 razí cestu z Olomouce na Přerov. Takto teď vypadá

Trasa dálnice D35 mezi Křelovem a Slavonínem je podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla velmi důležitým úsekem. Zprovozněním druhé etapy dojde ke zkompletování západního obchvatu, jenž podle ŘSD bude schopný snášet vysoké intenzity nejen tranzitní dopravy.

„Přes 18 tisíc aut denně se zatím podepisuje na vzniku kolon u okružní křižovatky poblíž Globusu – provizorní řešení během dvou let nahradíme moderní dálnicí v přímém směru. Původní silnici I/35 spolu s mimoúrovňovým křížením u Křelova přeřadíme do kategorie komunikací nižších tříd,“ sdělil Radek Mátl.

VIDEO: Rozestavěná D1 u Přerova z výšky. Proleťte se nad celou trasou

Na stavbu s názvem “D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa” podepsalo ŘSD smlouvu se sdružením EUROVIA CS a M – SILNICE, které v soutěži nabídlo cenu 838 milionů korun bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky činila 1,150 miliardy, bez DPH.

Dostavba obchvatu Olomouce začala. Ukončí zácpy u Globusu