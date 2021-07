U Křelova je od pondělní 9. hodiny uzavřena levá i pravá rampa. Práce potrvají do 8. srpna. Ve směru na Olomouc jsou vozidla jedoucí po dálnici D35 svedena již na mimoúrovňovém křížení 253 Náměšť na Hané.

„Projedou silnicích II/449 a II/635 do Křelova a po III/5709 až do Hněvotína. Vozidla jedoucí ze silnice III/5709 od Topolan na dálnici D35 směr Olomouc budou dále pokračovat po silnicích III/5709, II/635 a II/449 na křížení 253 Náměšť na Hané a zde se napojí na dálnici D35 do Olomouce,“ popisoval objízdnou trasu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Miroslav Mazal.

Ve směru na Mohelnici sjedou řidiči za kruhovým objezdem u Globusu k restauraci Prachárna na silnici II/635 směr Křelov, kde je možnost odbočení na silnici III/5709 do Hněvotína.

„Řidiči jedoucí ze silnice III/5709 od Topolan na D35 směr Mohelnice budou pokračovat po silnicích III/5709, II/635 a II/449 ke křížení 253 Náměšť na Hané, kde se napojí na dálnici D35 směr Mohelnice,“ informoval mluvčí Mazal.

Co a kdy je dál na řadě?

Ve čtvrtek 29. července začnou práce v Mladči, exit 245, a potrvají do 13. srpna. Při opravě bude uzavřen směr Olomouc a řidiči jedoucí po dálnici D35 budou kolem uzavírky pokračovat přímým směrem až do Nasobůrek, kde se otočí a po dálnici D35 se dostanou zpět na otevřenou levou rampu u Mladče.

„Automobily přijíždějící po silnici druhé třídy III/4499 na dálnici D35 směr Olomouc budou značením navedeny na komunikaci II/635 až na křížení 248 Nasobůrky, kde lze najet zpět na dálnici D35,“ popisoval mluvčí.

Ve čtvrtek se začne dělat i na exitu 240 Palonín, kde bude do 12. srpna uzavřen směr Mohelnice. Motoristé pojedou po D35 dále na Mohelnici-jih, kde je možnost z křižovatky pokračovat do Mohelnice, Moravičan anebo Loštic.

„Motoristé směřující od Doubravice na dálnici D35 do Mohelnice budou navedeni na objízdnou trasu schválenou přes Loštice rovnou do Mohelnice,“ vysvětlil Mazal.

V Unčovicích začne firma s opravou obou ramp 30. srpna. Práce zde potrvají do 19. září. Vozidla jedoucí po D35 budou svedena už v Nasobůrkách a dále budou vedena přes Litovel směr Unčovice. Provoz jedoucí od Senice na Hané na dálnici D35 směr Olomouc povede po silnicích II/449 a III/635 do Křelova, kde je napojení na D35 směr Olomouc.

Levá rampa neboli směr Mohelnice bude nahrazena objížďkami: po D35 budou dále pokračovat rovně na křížení 248 Nasobůrky, odkud se po silnicích II/635 a II/449 vrátí zpět k Unčovicím,“ uvedl mluvčí. Při cestě ze silnice II/635 na dálnici D35 směr Mohelnice bude třeba pokračovat podle oranžového značení po silnici II/635 do Litovle k dálničnímu napojení v Nasobůrkách.

Exit v Nasobůrkách přijde na řadu 20. září a opravy levé i pravé rampy potrvají do 10. října. Směr Olomouc pojede z D35 již na křížení 245 Mladeč po silnicích III/4499 a II/635 do Litovle. „Vozidla jedoucí od Sobáčova po silnici II/635 na dálnici D35 směr Olomouc budou navigována do Litovle a dále po komunikaci II/449 ke křížení 235 Náměšť na Hané, kde je možnost zpět najet na dálnici D35 směr Olomouc,“ uvedl mluvčí.

Řidiči ve směru na Mohelnici sjedou už na křížení 235 Náměšť na Hané a po souběžné sinici II/449 pojedou do Litovle. „Řidiči směřující ze silnice II/635 na dálnici D35 směr Mohelnice budou dále pokračovat po silnicích II/635 a III/4499 do Mladče, a poté se na MÚK 245 Mladeč napojí na dálnici D35 směr Mohelnice,“ informoval Mazal.